»Ta kava je plod moje ljubezni do kolumbijske kave in mojih visokih standardov, saj gre za kakovost kave, ki jo pijem tudi sama. Odraščala sem v Kolumbiji in pila kolumbijsko kavo,« je o svojem novem poslovnem podvigu dejala Vergarova, ki pravi, da želi potrošnikom zagotoviti najboljše od kolumbijske kave, hkrati pa opozoriti tudi na probleme v proizvodnji kave. Kar 70 odstotkov delovne sile v kavni industriji namreč sestavljajo ženske, ki imajo v primerjavi z moškimi slabši dostop do osnovnih virov in zato slabše rezultate v proizvodnji, zato zrna za kavo zvezdnice izvirajo izključno iz nasadov žensk.