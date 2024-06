Nepreslišano: Erik Brecelj, kirurg, predsednik strateškega sveta za zdravstvo

Javnost je obrnjena proti nam zdravnikom in v veliki meri smo za to krivi sami. Vsak politik, ki bi zdaj ustregel zdravnikom, bi v javnosti naletel na odpor. Vlada to izkorišča. Smo pa sami to ustvarili z načinom stavke. Saj sami ne vejo, kaj je cilj. Na začetku so se borili za boljše javno zdravstvo in višje plače medicinskih sester. To je smešno. Moraš biti iskren. Sindikat se bori za višje plače in včasih za ozimnico. Ko je Kuštrin šel v stavko, je vedel, še preden se je stavka začela, kaj bo vlada podpisala. Zdaj pa Fides sploh ne ve, kaj želi.