SDS in seje na temo zdravstva

Zdravstvo za vse je bilo odlično urejeno v državi SFRJ. Enakopravno smo bili obravnavani revni in povprečni državljani, vsi smo imeli svojega zdravnika, h kateremu smo lahko ob svojih težavah redno prihajali. Ko pa smo ustanovili svojo državo, samostojno Republiko Slovenijo, pa se je ta praksa obdržala samo še pri vladi pokojnega Janeza Drnovška, nato pa je začelo zdravstvo pri vsaki naslednji vladi propadati, pravice pa so se za povprečne državljane začele zmanjševati kljub prizadevnosti zdravnikov in celotnega zdravstvenega osebja. Ko se vlada zamenja, za vse napake krivi prejšnjo vlado. Moje mnenje pa je, da so za propad dobro urejenega zdravstva krive vse vlade, ki so nasledile vlado Janeza Drnovška, sorazmerno temu, koliko časa je bila posamezna vlada na oblasti. Od vseh strank je vlado največkrat vodila stranka SDS, zato po normalni logiki nosi največjo krivdo za propad te službe, pomembne za nas ljudi, kajti če bi v času svoje vladavine spravila zdravstvo v red oziroma normalno delovanje, ne bi bilo treba sklicati izredne seje in kritizirati Golobove vlado za ta propad. Čisto jasno je, da v dveh letih tudi niso mogli narediti čudeža, če stranke, ki so na položajih že 30 let, niso bile tega sposobne.