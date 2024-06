Zakaj dolgoletni politik ignorira večinsko javno mnenje ter sramoti vladajoče ter državo, ko si na vse kriplje prizadeva, da napovedanega priznanja (še) ne bi bilo? Tudi s takimi neumnimi potezami, kot je dvakrat vložena pobuda za posvetovalni referendum – ta je sicer namenjen temam, ki so pomembne za državljane, priznanje pa ravno ni taka tema – in pri tem še grozi, da bo takojšnje priznanje protiustavno, nezakonito, mimo poslovniške prakse in zato nično. Od tega drži samo to, da so si poslanci do zdaj razlagali 184. člen poslovnika tako, da so brez pametnih argumentov čakali 30 dni pred njegovo obravnavo. Po zdravi »kmečki pameti« se nagibam k tistim, ki menijo, da je parlamentarna praksa slonela na napačnem tolmačenju in da bo treba besedilo urediti.

Janša (že v prvem mandatu), tudi njegov zunanji minister Logar in tudi Zdravko Počivalšek, ki (še?) dela za sina bivšega izraelskega generala, so stkali z Izraelom »posebne prijateljske« vezi. Še zdaj ne vemo, kaj je v ozadju njihovih obiskov (2021, 2022) podjetja, povezanega z izraelskimi obveščevalci, ki proizvaja vohunsko programsko opremo – recimo Pegasus ali kaj podobnega za nadzor ter diskreditacijo nasprotnikov. To, da Janši tako početje ni tuje, pa že dolgo vemo. (Če ne kaj drugega, pa nezakonito pregledaš bančne račune, kajne.) Njihove mednarodne pogodbe menda niso prav pomembne za Slovenijo, morda pa prinašajo kakšne osebne ali (in) strankarske koristi? Nekakšna daj-dam trgovina?

Kaj pa Izrael dobi v zameno? Očitno politik Janševega kova postane vnet, zvest zagovornik njihovih interesov, izobeša izraelsko zastavo, jo nosi pripeto na suknjiču, Jeruzalem bi takoj priznal za njihovo prestolnico in miži pred njihovimi okrutnimi zločini. Na primer, pomaga tudi blokirati resolucijo Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) o dostopu do zdravstvenih zmogljivosti za Palestince v času zadnje pandemije. Vse za moč in oblast.

Ali to in ali samo to poganja Janševo sporno početje, ne vem. Samo ugibam. Na spletu krožijo različne domneve na nivoju teorije zarot, kot je recimo ta, da ima Janša shranjen denar od spornega trgovanja z orožjem v izraelski banki itd.

Na koncu me zanimajo odgovori na nekaj vprašanj, ki jih kot običajno ne bom dobila. Bodo poslanci poskrbeli za poslovnik v bolj razumljivi obliki? Kdaj bodo nehali odhajati z delovnega mesta v imenu nekakšne obstrukcije in opravljali svojo dolžnost z glasovanjem? Ali tudi vsi ostali člani Logarjeve Platforme podpirajo Janšev odnos do genocida tako kot njen povezovalni ustanovitelj?

Polona Jamnik, Bled