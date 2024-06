Inšpektorat zato ne izvaja več ciljnega preverjanja opravljanja zdravniške službe v času stavke in zagotavljanja oblik naročanja, temveč redne preglede, ki so vsebinsko bolj široki. Kot so pojasnili na Zdravstvenem inšpektoratu RS, so v okviru akcijskih nadzorov stavke zdravnikov od 15. januarja, ko se je začela stavka, do 10. aprila izvajali nadzore nad izvajalci zdravstvene dejavnosti. V nadzorih so preverjali opravljanje zdravniške službe v času stavke, kot to določa zakon o zdravniški službi, ter dostopnost pacientov do zdravstvenih storitev in prenaročanje v primeru odpovedi že določenega termina po zakonu o pacientovih pravicah. Obravnavali pa so tudi vse druge prejete prijave uporabnikov zdravstvenih storitev, katerih vsebina se je nanašala na odpovedi že določenih terminov zdravstvenih obravnav, nedosegljivost ambulant za naročanje, neizdajo receptov in napotnic ter nezaključevanje bolniških staležev – tudi za nego otroka in spremstvo. V okviru izrednih pregledov na področju pacientovih pravic so inšpektorji izdali šest odločb na zapisnik. Izrekli so 78 opozoril po zakonu o inšpekcijskem nadzoru, 14 opozoril po zakonu o prekrških in dve prekrškovni odločbi z izrekom globe. V okviru izrednih pregledov so na področju zdravniške službe izdali tri odločbe na zapisnik.