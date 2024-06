V trgovanje v standardno kotacijo je uvrščenih 125.195 delnic družbe Relax z oznako RELR, začetni tečaj je znašal 105 evrov. Največji lastnik Relaxa je z okoli 28 odstotki ustanovitelj družbe Alojz Gostenčnik, ki je tudi namestnik predsednice uprave Karmen Kosec. Slednja je lastnica slabih 18 odstotkov kapitala družbe. Slabo desetino ima Mojca Gostenčnik, direktor in strokovni vodja šole vožnje Branko Kremzer pa ima slabih devet odstotkov. Med največjih pet lastnikov z dobrimi osmimi odstotki družbe sodi še direktorica računovodstva in financ Monika Kelenberger Potnik. Lastnih delnic je po lanski razdelitvi ostalo še 4,9 odstotka. Vseh delničarjev je trenutno 17. V skupino Relax sodijo družbe Relax Turizem, Relax Turizam Zagreb, Relax Trans, ki ima šolo vožnje, Top 50, ki se ukvarja s turizmom in oddajanjem nepremičnin, v večinskem lastništvu pa sta še družbi Relax Adriatic Brno in Relax International Beograd. Matična družba Relax se ukvarja z oddajanjem lastnih nepremičnin. Poslovni sistem Relax je po navedbah vodstva leto 2023 končal s približno 40 milijoni evrov prihodkov.