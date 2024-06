Iskrice iz Rima

Popolni kaos

Organizacija 26. evropskega prvenstva v atletiki najbolj peša pri logistiki na cesti. Poročevalci okrog olimpijskega stadiona nikoli ne vemo, kje se bodo ustavili kombiji, ki nas prevažajo do hotelskih namestitev, razdalje pa niso najkrajše. Večkrat se tudi zgodi, da vozni red ne velja, da gredo vozniki na pot, ko se jim zazdi ... Od številnih peripetij vseh poročevalcev so jo do zdaj najslabše odnesli trije slovenski. Po zlati kolajni Kristjana Čeha so želeli ujeti kombi nekaj minut po polnoči, a so čakali in čakali, vstopili v kombi, ki jih je peljal v napačno smer. Nato se jih je usmilil eden od prostovoljcev, jih peljal proti namestitvi, a se je izgubil tudi sam. V nadaljevanju večera so pešačili ter prispeli v sobe v vatikanskem okrožju četrt ure pred tretjo zjutraj.

Kritike HTV

Hrvatica Sandra Elkašević Perković (na fotografiji) je v Rimu dosegla edinstveni podvig. V metu diska je namreč osvojila zlato kolajno na sedmem prvenstvu zapored, potem ko je tekmicam že v prvi seriji pokazala, da se lahko borijo le za drugo mesto. Z najboljšim dosežkom sezone 67,04 metra je prepričljivo ugnala konkurenco. Hrvaški poročevalci so bili nad podvigom Zagrebčanke navdušeni, ob njenem uspehu pa so se tovariško razpisali tudi o sramoti, da prvenstva ni prenašala nobena televizija. V Večernjem listu so zapisali, da hrvaška nacionalna televizija (HTV) zgolj iz njim znanega razloga ne prenaša EP v atletiki. Hrvaški sobotni večer v Rimu je dopolnil Filip Mihaljević, ki je v suvanju krogle osvojil srebrno kolajno ter svojo državo po uspešnosti po prvi tretjini prvenstva popeljal na četrto mesto. Razred zase so Italijani.

Najboljših 12 neposredno v polfinale

Pri evropski atletiki so v zadnjih letih uvedli novost, da najboljšim dvanajstim atletom in atletinjam v sprinterskih disciplinah ni treba teči v kvalifikacijah, temveč so neposredno uvrščeni v polfinale. Mesto med najboljšo dvanajsterico si zagotovijo s petimi dosežki v zadnjem letu. Prvič v zgodovini se je na velikem prvenstvu zgodilo, da je bil med njimi tudi Slovenec. To je Matic Ian Guček, ki je uvrščen neposredno v polfinale.

Razočaranje Tine Šutej

Potem ko se je slovenska rekorderka v skoku ob palici Tina Šutej tik pred zdajci odločila, da bo v Rimu branila bronasto kolajno z zadnjega prvenstva v Münchnu, je na ogrevanju pred kvalifikacijami doživela razočaranje. Bolečine v mišici na roki so bile prehude, zato je nastop odpovedala. Čaka jo negotova prihodnost v boju za lovljenje forme pred olimpijskimi igrami, želi pa si, da bi lahko julija začela treninge.