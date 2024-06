»Vidimo, da se močno okrepila skrajna desnica v mnogih evropskih državah in tudi v evropskem parlamentu. To je posledica nacionalnih politik in politik nacionalnih političnih strank, ki zagovarjajo politiko varčnosti, s čimer povzročajo obup pri naših državljanih,« je dejal Marc Botenga iz evropske politične skupine Levica in ocenil, da je potrebno odgovoriti na jezo ljudi in jim bolje razložiti evropske politike.

Assita Kanko, podpredsednica skupine Evropskih konservativcev in reformistov, ni izključila, da bi pri glasovanju podprli von der Leynovo. »Odvisno od programa, tudi v preteklosti nam ni nič preprečevalo,« je dejala.

Philippe Lambert, vodja Zelenih, je priznal, da današnji rezultat ni zmaga za Zelene. Po njegovi oceni imajo sicer EPP, S&D in liberalci zadostno večino, toda če želijo gledati na stabilnost in sprejemati odgovorne politike v naslednjih petih letih, ne bi smeli pristati na sprejemanje različnih odtenkov skrajne desnice. »Zeleni smo pripravljeni prevzeti svojo odgovornost,« je dejal in si zaželel, da se Zeleni dogovor v naslednjih petih letih še okrepi. »Demokratične sile morajo držati skupaj,« je še dejal.

Iskra Mihajlova, podpredsednica skupine Prenovimo Evropo, je bila zadovoljna, da je njihova skupina ponovno postala tretja najmočnejša sila in pomemben odločevalcev v prihodnjem parlamentu. »Nobena večina ne bo možna brez skupine Prenovimo Evropo,« je ocenila in poudarila, da bodo vztrajali, da mora prihodnji parlament delati naprej na demokraciji, varnosti in konkurenčnosti Evrope in vladavini prava.