Gibanje Svoboda je dobilo dva sedeža, po enega pa Vesna, Nova Slovenija in zdaj spet SD.

To so stranke, ki jim je po doslej znanih podatkih uspela uvrstitev v novi sklic Evropskega parlamenta.

Po delnih rezultatih Državne volilne komisije bodo slovenski poslanci v Evropskem parlamentu naslednjih pet let:

Po dvajsetih letih in štirih mandatih se poslavlja Ljudmila Novak.

Izidi volitev po odstotkih

Po preštetih dobrih 73 odstotkih glasov je SDS dobila dobrih 31 odstotkov, Gibanje Svoboda je na drugem mestu s slabimi 22, Vesna na tretjem z dobrimi desetimi. NSi in SD sta dobili dobrih sedem odstotkov glasov.

Izidi drugih strank

SLS je dobila 7,4 odstoka, Levica 4,42, Resnica dobre štiri, DeSUS 2,14, Zeleni 1,53 odstotka, na zadnjem mestu pa je z odstotkom in pol Nič od tega.

V SDS so se slišali vriski veselja, v Gibanju Svoboda pa: Slovenija je glasovala napačno

Po besedah predsednika stranke Janeza Janše izid volitev kaže, da je vladna koalicija na teh volitvah izrazito poražena. »Tisti, ki izključujejo, so danes dobili svojo lekcijo,« je povedal.

Zahvalil se je volivkam in volivcem, ki so »v poplavi raznoraznih vprašanj prepoznali, za kaj v bistvu gre. Za sporočilo slovenskega volilnega telesa aktualni vladni koaliciji, naj naredi podoben premislek kot francoski predsednik Emmanuel Macron.« Ta je danes po zmagi skrajne desnice v Franciji razpustil parlament.

Janša je izpostavil, da je aktualna koalicija v mandatu izpolnila le malo obljubljenega, razen ideoloških tem je skoraj vse ostalo pri obljubah ali sprejetih izhodiščih za pripravo rešitev. Slovenija zato po njegovih besedah potrebuje razmislek.

SDS bo sicer vložila pritožbo na Državno volilno komisijo, saj so bila nekatera volišča na predčasnem glasovanju po njihovem nezakonito organizirana, ker niso bila na ozemlju volilnega okraja. Kot je dejal Janša, od Državne volilne komisije sicer ne pričakujejo drastičnega ukrepanja, pričakujejo pa, da bo na naslednjih volitvah zakon o volitvah spoštovan.

V Gibanju Svoboda je bila ob prvi najavi rezultatov mučna tišina, nato pa veliko razočaranje in zgražanje nad rezultati. Slišati je bilo: “kako je to mogoče”, “Slovenija je glasovala napačno”, “vsaj dva mandata.”

Irena Joveva se je v odzivu zahvalila volivcem in volivkam. Kot je dejala, je pomembno, da so se udeležili volitev. »Ne želim si spekulirati za naprej, ampak glede na to, da večja volišča še niso všteta, spremljamo naprej v upanju. Verjamem, da bo na koncu vse tako, kot mora biti, in da gre Slovenija enotno naprej.” Vodstva stranke še ni bilo na spregled.

Stranki Vesna se obeta en mandat v prihodnji sestavi evropskega parlamenta, kar je po besedah nosilca liste Vladimirja Prebiliča fantastičen dosežek. Ljudje pogrešajo povezovanje, prepiranja so se naveličali, je ocenil. "Zelo smo zadovoljni, tretje mesto smo si nekako potihoma želeli. Prinesli smo svežino v slovenski politični prostor in menimo, da je pred nami še svetleča prihodnost," je komentiral.

V SD je celoten štab na ulici. Vladata tišina in razočaranje, pravijo, da niso bili pripravljeni na take rezultate. Tanja Fajon in Milan Brglez zaenkrat rezultatov ne komentirata. Podpredsednika SD Luka Goršek in Andreja Katič sta dejala, da v stranki niso zagovarjali hkratne izvedbe evropskih volitev in referendumov.

Člani Levice so pred Mladinskim gledališčem. Napeto so gledali televizijo in komentirali. Vzdušje je bilo podobno nogometni tekmi, kjer njihova ekipa izgublja. Delne rezultate so sprejeli z glasnim vzklikanjem "boo". Bili so prisotni tudi cinični komentarji in občasni izbruhi smeha. Luka Mesec je za Dnevnik dejal, da "dober rezultat leve sredine pripisujem temu, da smo kot vlada prebrodili krizo in da dobro delamo na vseh področjih." Kot pravi, kljub vsemu stranki kaže dobro.