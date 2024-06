Gerb je skupaj s svojo desnosredinsko zaveznico Združene demokratične sile dobil 26,2 odstotka glasov, drugo je liberalno zavezništvo strank Nadaljujmo spremembe in Demokratična Bolgarija (PP-DB) s 15,7 odstotka glasov, tretja je nacionalistična stranka Preporod s 14,5 odstotka, četrta pa stranka turške manjšine Gibanje za pravice in svoboščine (DPS) s 14,3 odstotka. Štiriodstotni volilni prag sta prestopili še dve stranki, socialistična z 9,7-odstotno podporo in populistična Taki so ljudje televizijskega voditelja Slavija Trifonova s šestimi odstotki.

Če bo projekcija obveljala, bo imel Gerb v 240-članskem parlamentu 73 sedežev, PP-DB 44 sedežev, Preporod 41 in DPS 40. Analitiki ocenjujejo, da parlamentarne volitve ne bodo končale večletne politične nestabilnosti, saj v tej najrevnejši, pa tudi eni najbolj skorumpiranih članic EU ni pričakovati stabilne koalicije.