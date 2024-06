Štiri talce, stare 22, 26, 27 in 41 let, ki jih je imel ugrabljene palestinski Hamas, je v soboto opoldne izraelska vojska osvobodila v osrednjem delu Gaze, pri čemer se je opirala na obveščevalne podatke. Vojaška operacija v gosto naseljenem begunskem taborišču Al Nuseirat in ob tamkajšnji tržnici je zahtevala vsaj 274 življenj Palestincev, tudi veliko žensk in otrok. V Hamasu trdijo, da so Izraelci v napadu ubili tudi tri talce.

Vse štiri osvobojene talce so hamasovci ugrabili na izraelskem ozemlju pet kilometrov izven Gaze na festivalu elektronske glasbe 7. oktobra lani, ko so izpeljali svoj napad na Izrael in ubili več kot 1100 ljudi, od teh dve tretjini civilistov. Šestindvajsetletna Noa Argamani je bila na znanem posnetku, ki je krožil po spletu in na katerem je videti, kako so jo odpeljali na motorju. Vsi štirje talci so v teh osmih mesecih jetništva shujšali, a so relativno zdravi. Že v soboto so v nekem medicinskem centru v bližini Tel Aviva objeli svoje bližnje.

V prejšnjih mesecih je izraelska vojska osvobodila tri talce. Hamas, ki jih je konec novembra med enotedenskim premirjem izpustil 103, zdaj trdi, da bo sobotna izraelska operacija imela negativne posledice za ostale ujete talce, ki jih je najbrž še okoli 100 živih, več deset pa jih je umrlo.

Prestrežene komunikacije ali ovaduh

V Izraelu je po novici o osvoboditvi četverice iz dveh ločenih stavb begunskega taborišča Al Nuseirat zavladalo veliko veselje. Med Palestinci v Gazi je bilo drugače, ker je – kot trdi Hamasovo ministrstvo za zdravstvo – v izraelski vojaški operaciji, v kateri so sodelovala tudi letala in ladje, umrlo najmanj 274 Palestincev. V bolnišnicah Al Aksa in Al Avda so ob tem morali oskrbeti več sto ranjenih, tudi veliko otrok.

Izraelska vojska trdi, da je v sobotni operaciji umrlo manj kot 100 Palestincev in en njen vojak, potem ko so pri osvobajanju talcev Izraelci prišli pod »močan ogenj« hamasovcev. Begunsko taborišče Al Nuseirat je namreč tudi pomembno oporišče Hamasa, ki ga je Izrael dolgo časa pustil na miru. V petek je izraelska vojska z močnimi silami začela operacije v osrednjem delu enklave, da bi iz tega begunskega taborišča, kjer je nameravala osvoboditi talce, privabila Hamasove enote. Po trditvah britanske BBC je v soboto dopoldne silovito napadla na več koncih osrednjega dela enklave, najbolj v Al Nuiseiratu.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je zelo zadovoljen pohvalil uspeh izraelske vojske in dodal: »Ne bomo prenehali, dokler ne končamo naloge in vrnemo domov vse talcev, živih ali mrtvih.« Obrambni minister Joav Galant je ob tem dejal: »To je bila ena najbolj junaških in izjemnih operacij, odkar v zadnjih 47 letih delam z vojsko.« Menda so Izraelci prišli do obveščevalnih podatkov s pomočjo Američanov, ki so bodisi prestregli komuniciranje med hamasovci bodisi so imeli v begunskem taborišču Al Nuseirata ovaduha.

Blinken spet prihaja pritiskat za dogovor

Palestinski predsednik Mahmud Abas zahteva izredno zasedanje varnostnega sveta ZN, da bi razpravljal o »najbolj krvavem pokolu izraelske vojske«. Ogorčen je tudi visoki predstavnik za zunanjo politiko EU Josep Borrell.

Do krvavega reševanja talcev je v soboto prišlo sredi prizadevanj za premirje, ki bi omogočilo izpustitev vseh talcev. Velik pritisk, zlasti iz tujine in ZDA, se izvaja na Netanjahuja, naj sklene dogovor s Hamasom. A skrajna desnica, brez katere bi izgubil oblast in ki je zdaj dobila nov zagon, zahteva, da izraelska vojska talce osvobodi. Vsekakor še vedno ni veliko Izraelcev, ki upajo, da je talce mogoče osvoboditi tudi z akcijami izraelskih specialcev.

Množice Izraelcev so tako v soboto zvečer znova napolnile ulice Tel Aviva in zahtevale premirje, to je osvoboditev talcev s pogajanji. Netanjahuju po osmih mesecih pobijanja Palestincev, zlasti civilistov, še vedno ni uspelo uničiti Hamasa, kar naj bi bil cilj te vojne. V ponedeljek bo turnejo po Bližnjem vzhodu spet začel ameriški zunanji minister Antony Blinken, ki bo poskušal vplivati na Izrael, preko Katarja in Egipta pa na Hamas. A Netanjahu noče končati vojne tudi zato, ker bi se sicer moral zagovarjati na izraelskem sodišču. Včeraj zjutraj je izraelska vojska poročala o nadaljevanju spopadov v enklavi, v osrednjem delu in na jugu v Rafi. Vseh mrtvih v izraelskih napadih v Gazi po 7. oktobru je že več kot 36.800, od tega najmanj 15.000 otrok.

Beni Ganc zapustil vojni kabinet Prvak stranke Nacionalna enotnost Beni Ganc je sinoči zapustil vojni kabinet in vojno vlado narodne enotnosti zaradi nestrinjanja s premierjem Benjaminom Netanjahujem o povojnih načrtih za Gazo. »Netanjahu stoji na poti našega napredovanja k resnični zmagi. Zato danes zapuščamo vojni kabinet, s težkim srcem, a polni samozavesti,« je dejal Ganc, ki v nasprotju s premierjem podpira nedavni mirovni načrt, ki ga je predstavil ameriški predsednik Joe Biden. Ganc je tudi pozval k predčasnim volitvam, Netanjahu pa je dejal, da »zdaj ni čas, da bi opustili bitko«. Ganc je odstop načrtoval že v soboto, a je počakal zaradi operacije reševanja talcev. Ganc je bil sicer oster kritik Netanjahuja, a je oktobra vstopil v vojni kabinet in razširjeno vlado, ki ju je premier oblikoval po začetku vojne s Hamasom. V vojnem kabinetu je zelo ozek krog ljudi, sodelovanje bolj sredinskega Ganca pa mu je dajalo pridih široke politične podpore vladi v obračunu s Hamasom. Odhod Ganca bo verjetno še okrepil pritisk ZDA na Netanjahuja za sklenitev premirja v Gazi, ne bo pa ogrozil vladne večine, saj je bil Ganc za Netanjahuja bolj kot ne politična dodana vrednost.