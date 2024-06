Ljubljansko trgovsko središče BTC je bilo minuli konec tedna popolnoma v znamenju kolesarstva, saj je gostilo že 43. izdajo maratona Franja, ki velja za največji rekreativno-tekmovalni kolesarski dogodek v Sloveniji. Zmago na najdaljši, 154 kilometrov dolgi trasi je po razburljivem zaključku odnesel Italijan Federico Pozzetto, čeprav je v cilj prikolesaril kot drugi.

Ciljno črto v BTC je prvi prečkal Timotej Bavec. Toda Bavec je po presoji komisarjev v krožišču pri ljubljanskih Žalah izbral napačno, krajšo pot od tekmecev in si na ta račun pridobil nekaj sekund prednosti pred konkurenco. Posledično so komisarji Bavca kaznovali s pribitkom desetih sekund, zaradi česar je ta v uvrstitvi padel na skupno četrto mesto. Pozzetto je traso prekolesaril v treh urah, 35 minutah in 44 sekundah, na drugo mesto se je uvrstil Matic Grošelj, tretji pa je bil Miran Kovačič. V ženski konkurenci je prepričljivo slavila Slovenka Maruša Klemenc, ki je traso prekolesarila v treh urah, 56 minutah in 13 sekundah in s tem rezultatom najbližjo konkurentko Irko Marine Menehan na cilju za seboj pustila za 44 sekund. Na tretje mesto se je uvrstila Avstrijka Majda Horvat, kažejo podatki Timinga Ljubljana.

Kolesarske preizkušnje za vse starosti

Poleg nedeljskega velikega in malega maratona so se kolesarji vseh starosti minuli konec tedna udeležili tudi družinsko-šolskega maratona, otroškega kolesarskega izziva ter Barjanke. Slednja ima turistično-športni značaj, saj povezuje lokalne skupnosti, občine, ponudnike in društva. Približno 72 kilometrov dolga trasa Barjanke vodi po vseh občinah v Krajinskem parku Ljubljansko barje, so sporočili organizatorji. V nasprotju z velikim in malim kolesarskim maratonom se Barjanka ne začne v BTC, temveč kolesarji startajo v središču prestolnice na Kongresnem trgu. Na letošnji Franji so se po petih letih kolesarji znova lahko pomerili tudi na kronometru, ki je potekal v petek med Ljubljano in Domžalami.

Veliki maraton je prekolesarilo 1147 udeležencev. Malega maratona, ki meri 97 kilometrov, pa 1693 kolesark in kolesarjev, je razvidno iz objavljenih rezultatov. Organizatorji v nedeljo še niso sporočili, koliko kolesarskih navdušencev se je udeležilo vseh preizkušenj, a njihovi podatki o prijavah kažejo, da je bilo za vse tri dni prijavljenih več kot 6300 kolesark in kolesarjev.

Velja omeniti, da nekateri udeleženci Franje kljub prekolesarjenim kilometrom niso pozabili na volitve. Nekaj tekmovalcev v polni kolesarski opremi s startnimi številkami vred smo namreč že kmalu po zaključku maratona opazili na volišču na ljubljanskem Gospodarskem razstavišču.

Prva Franja je bila leta 1982

Maraton Franja ima dolgo tradicijo, saj je bil prvi organiziran 22. julija 1982. Pobudnik športnega dogodka je bil satirik in novinar Tone Fornezzi - Tof. Kot je razvidno z uradne spletne strani maratona, je na prvi izvedbi sodelovalo okoli 700 udeležencev, ki pa v nasprotju z današnjimi udeleženci večinoma niso imeli specialnih tekmovalnih koles, temveč povsem običajna.

*** 154 km prekolesarijo udeleženci velikega maratona. 97 km prekolesarijo udeleženci malega maratona. 72 km prekolesarijo udeleženci Barjanke.