Referendum o pravici do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja

Po 80,39 preštetih oddanih glasovnic je za glasovalo 52,81 volivcev, proti pa 47,19 volivcev.

V združenju Srebrna nit: Od prvotnega nejevolnega vzdihovanja se je stanje v roku pol ure spremenilo. Ob prvem podatku, da je posvetovalni referendum presegel 50 odstotkov podpore so se odprle prve flaše šampanjca.

Spletno stran DVK še vedno osvežujejo vsakih pet minut, v upanju, da se bo posvetovalni referendum obrnil na pozitivno. Kot pravijo, “vsakega malega odstotka se moramo veseliti.”

Referendum o preferenčnem glasu na državnozborskih volitvah

Po 88,85 preštetih oddanih glasovnic je za glasovalo 68,83 volivcev, proti pa 31,17 volivcev.

Referendum o rabi konoplje za medicinske namene

Po 90,50 preštetih oddanih glasovnic je za glasovalo 65,14 volivcev, proti pa 34,86 volivcev.

Referendum o uporabi konoplje za omejeno osebno rabo

Po 89,84 preštetih oddanih glasovnic je za glasovalo 50,52 volivcev, proti pa 49,48 volivcev.

Golob prepričan v štirikratni referendumski za

Na posvetovalnih referendumih, na katerih so volivci odgovarjali na štiri vprašanja, bo rezultat v prid podpornikom, je prepričan predsednik Gibanja Svobode in premier Robert Golob. Visoka volilna udeležba je po njegovem prepričanju dokaz, da volivci resno jemljejo svojo državljansko pravico.

Za nekatera vprašanja, o katerih je politika danes za mnenje vprašala volivce, že imajo pripravljene zakonske podlage. Po Golobovih navedbah te še niso popolne in jih bodo z ministrstvi prilagodili, da bodo zdržale pravno presojo, tudi morebitno ustavno.

Pri pomoči pri prostovoljnem končanju življenja in pri gojenju ter predelavi konoplje v medicinske namene so zakonske podlage pripravljene v največji meri in do konca leta bi lahko imeli predloge zakonskih rešitev, je še dejal Golob.