Brez avtomobila si danes večina življenje težko predstavlja, saj poenostavlja prevoz od točke A do točke B. Odgovor na vprašanje, katerega izbrati, je pogosto zapleten, mnogim pa je pri nakupni odločitvi pomembno, da jim je avto všeč in predvsem da ima ustrezno ceno. Vse bolj pomemben pa postaja še en faktor in to je varnost. Zato ne čudi, da se proizvajalci na vse kriplje trudijo, da so njihovi avti varni. Ali so res, pa ugotavlja organizacija EuroNCAP. Ta namreč že od leta 1997 s pomočjo testnih trčenj ugotavlja, kako varen oziroma nevaren je avto in na neki način proizvajalcem nastavlja ogledalo, dobiti čim višjo oceno na trčenjih pa je postala prioriteta razvojnikov.

Pobudnici za nastanek organizacije sta bili švedska in britanska vlada, projekt pa je podprla tudi evropska komisija. Na prvih testiranjih so pod drobnogled vzeli sedem avtomobilov, prav nobeden pa ni dobil več kot tri od maksimalnih petih zvezdic, rover 100 pa celo zgolj eno samo. Kljub temu, da je že imel serijsko zračno blazino, voznik zaradi hudih poškodb trčenja ne bi preživel. Teste so objavili 4. februarja 1997 in imeli so neverjeten vpliv na prodajne številke, saj je zanimanje kupcev za roverja upadlo, zato so ga umaknili iz prodaje. »Nekateri so tedaj na glas govorili, da testiranja niso pravična, da so prestroga in da je nemogoče dobiti štiri zvezdice, kaj šele pet,« se spominja Matthew Avery, ki sodeluje v organizaciji vse od njene ustanovitve. Niso razmišljali pravilno, volvo V40 je kmalu prejel štiri zvezdice, svojevrstno prelomnico pa so pomenili testi renaulta lagune, prvega avta, ki je dobil maksimalnih pet zvezdic; to se je zgodilo leta 2001. »Renault je bil prvi proizvajalec, ki je dojel, kako zelo pomembna je dodatna zaščita glav potnikov ob trku, še posebno stranskem, in da mora biti varnostni pas učinkovit do te mere, da zmanjša poškodbe prsnega koša,« pojasnjuje Avery.

Avte kupijo pod enakimi pogoji kot potrošnik

Danes je jasno, da imajo trčenja velik vpliv na varnost. Od leta 1997 naj bi tako rešili 78.000 življenj, doslej pa so testirali 1800 avtomobilov, kar je stalo 160 milijonov evrov. Avte namreč EuroNCAP kupi pod enakimi pogoji kot evropski potrošnik, saj želijo, da so testi reprezentativni, na testiranjijh pa uničijo največ štiri avtomobile. »Po zaslugi EuroNCAP imajo potrošniki znanje in samozavest, da izberejo avto, ki je maksimalno varen. Testi so tako strogi, da so se zadnja leta izboljšave v prid varnosti upočasnile, bodo pa v prihodnjih 20 letih evropske ceste postale še bolj varne, ne samo za potnike v avtomobilu, temveč vse udeležence v prometu. Tako na primer testiramo sisteme, ki prepoznajo in se izognejo trku s kolesarjem, kmalu pa bomo uvedli še nekaj novosti,« pravi Michiel van Ratingen, generalni sekretar EuroNCAP. Danes je ocenjavanje kompleksnejše, končna pa je ocena štirih sklopov, in sicer zaščite potnikov, otrok, pešcev in asistenčnih sistemov. Največji napredek pa je bil narejen pri uporabi naprav za zagotavljanje aktivne varnosti, ki preprečujejo trčenje, če pa do njega že pride, blažijo posledice. Testiranja prednjega trčenja v oviro izvajajo pri hitrosti 64 kilometrov na uro, stranskega trčenja pri 50 in trčenja s pešcem pri 40 kilometrov na uro. Bo pa leta 2026 prišlo do spremembe protokolov, ocenjevanja bodo prilagojena štirim fazam morebitne prometne nesreče: varni vožnji, izogibanju trčenju, zaščiti ob trku in varnosti po trčenju. S tem letom bo EuroNCAP prešel na triletni cikel posodabljanja protokola.

Ko so začenjali s testi, so naleteli na odpor proizvajalcev, saj naj bi ciljali na nerealistično visoke varnostne standarde. Danes, ko so preverjeno preprečili številne žrtve, pa se vsi zavedajo, da je to, da je avtomobil varen, izjemno pomembno. Pri čemer se pozitivni učinki varnostnih trčenj EuroNCAP čutijo po vsem svetu, tudi v Indiji, Latinski Ameriki in Aziji, kjer ceste sodijo med nevarnejše. »Dejstvo je, da so imeli kupci pred EuroNCAP zgolj zagotovilo proizvajalcev, da izdelujejo avtomobile, ki so varni. Danes pa so avti resnično zelo varni, če niso, je temu primerna tudi ocena, ki vpliva na nakupno odločitev. To smo dosegli po zaslugi skupnega sodelovanja, tudi v prihodnje pa pričakujemo, da bodo proizvajalci investirali sredstva v prid še večje varnosti,« pravi Andrew Miller, predsednik EuroNCAP.

Dobiti visoko oceno je za proizvajalce nuja

Testi postajajo vse bolj zahtevni, da bi avto prejel oceno maksimalnih pet zvezdic, pa ni dovolj samo dobra zaščita potnikov in pešcev v primeru trka, temveč tudi sposobnost, da se trku izogne. Testi predstavljajo resnične scenarije nesreč, katerih posledica so lahko poškodbe ali smrtne žrtve, da do njih ne pride, pa pomagajo številni že serijsko vgrajeni asistenčni sistemi. Velik korak naprej v prid varnosti je bila tako leta 2009 uvedba sistema ESP, ki vozniku v primeru zdrsa pomaga, da ohrani nadzor, sistem pa je postal obvezni del serijske opreme čisto vsakega štirikolesnika. EuroNCAP sicer testira 95 odstotkov vseh modelov, ki so prisotni v Evropi, njihovi testi so postali transparentni, informacije pa za potrošnika zanesljive. »Dobiti visoko oceno je proizvajalcem avtomobilov postala nuja. Seveda so investicije v varnost visoke, a po drugi strani se avtomobili, ki so varni, bolje prodajajo,« še pojasnjuje Van Ratingen in dodaja, da med pet odstotkov modelov, ki jih ne testirajo, sodijo predvsem luksuzni športni avtomobili, katerih prodaja ni množična, njihova nabavna cena pa visoka. Včasih testirajo tudi kakšno starejše vozilo, ki pa je še vedno naprodaj. Tako so leta 2017 pod drobnogled vzeli Fiatovega punta, ki je prejel nič zvezdic, nič bolje pa se leto kasneje ni odrezala panda.

In kako varnost avtomobila deluje na potencialnega kupca in njegovo nakupno odločitev? Psiholog Marko Polič pojasnjuje: »Varnost vozila bi morala biti glavno merilo nakupa, ob upoštevanju namena in razpoložljivih finančnih sredstvih. Žal tu v igro vskočijo še moda ter priljubljenost posameznih znamk in zvrsti avtomobilov, potem pa ljudje kupujejo na primer terence, ki jih objektivno sploh ne bi potrebovali.« Po njegovih besedah verjetno varnost ni med najpomembnejšimi dejavniki nakupa, tudi zato ne, ker so današnji avtomobili glede varnosti precej primerljivi. »Odločanje za nakup vozila je kompleksen proces, na katerega vplivajo številni dejavniki, objektivna varnost pa ni med najodločilnejšimi. Konec koncev noben proizvajalec ne oglašuje svojih vozil kot manj varna. Reklame jih vedno kažejo v najlepši luči in potem vidimo, kar želimo videti,« še pravi Polič.

