Zmagal je Nizozemec Jeffrey Herlings, je pa Gajser prevzel vodstvo v seštevku sezone v elitnem razredu MXGP, kjer ima zdaj štiri točke naskoka pred svetovnim prvakom Špancem Jorgejem Pradom.

Herlings je zmagal v prvi vožnji, Gajser je to vožnjo končal na drugem mestu in že takrat prevzel vodstvo v skupnem seštevku SP.

Tretji je bil Nizozemec Glenn Coldenhoff. Prado se v zahtevnejših razmerah ni znašel, na razmočenem terenu je po padcu vožnjo končal šele na sedmem mestu.

Slovenec je takoj po startu zahtevne uvodne preizkušnje sicer zdrsnil na četrto mesto, po prvih zavojih pa je kot vodilni zapeljal Herlings. Ta do konca vodstva ni več izpustil iz rok, Gajser pa je hitro po startu prišel na drugo mesto in se mirno do konca tudi vozil na njem.

Gajser je v soboto dobil že kvalifikacijsko dirko, v današnji drugi vožnji, ko je bila steza v Kegumsu z mivkasto zgornjo plastjo že precej bolj suha, pa je že po startu zaostal za Pradom. Španec je drugo vožnjo odpeljal bistveno bolje in na vodilnem položaju ni dovolil presenečenja.

Gajser je vozil za njim, vendar ni imel realnih možnosti za napad, je pa brez težav zadrževal za sabo Herlingsa. Tako je vožnja minila brez razburjenj in prave akcije pri vrhu, tak razplet pa je tudi pomenil, da je Herlings s točko naskoka dobil skupni seštevek dirke.

Zbral je 45 točk, Gajser na drugem mestu 44, tretji v seštevku dirke je bil Prado z 39.

"Dobro sem vozil cel konec tedna in sem zadovoljen s končnim izkupičkom. Rezultat 1-2-2 kaže, da imam stalnost, tudi hitrostni je dovolj za zmago, toda danes mi do nje ni uspelo priti. Imam pa rdečo številko, kar je pozitivno. Do konca je še veliko, a je vseeno lep občutek, ko bom s svojo Hondo vozil z rdečo številko v Maggiori, ki je zame posebno prizorišče," je po dirki za spletno stran svoje ekipe honda dejal Gajser.

Drugi Slovenec na dirki Jan Pancar, ki je bil v kvalifikacijah 21., je v obeh vožnjah končal med dobitniki točk. V prvi je bil 18., v drugi pa se je po zadržanem začetku prebijal naprej in na koncu prišel že do 14. mesta. Skupno je bil na dirki tudi 14., dobil je deset novih točk za SP.

Gajser v skupni razvrstitvi SP vodi in bo na naslednji preizkušnji spet imel rdečo startno številko. Ima 454 točk, Prado na drugem mestu 450, Herlings je tretji s 386. Četrti je Francoz Romain Febvre, ki zaradi poškodbe ni nastopil v Latviji in bo manjkal še nekaj tednov, s 327 točkami.

Pancar je pri 94 točkah na 15. mestu.

V razredu MX2 je zmagal Belgijec Sacha Coenen, drugi je bil njegov brat dvojček Lucas Coenen, tretji pa Nemec Simon Längenfelder.

Naslednja dirka, tretja v treh tednih, bo 16. junija v italijanski Maggiori.