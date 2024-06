Ne glede na razplet današnje tekme je tako vsaj eden od slovenskih rokometašev sedmo sezono zapovrstjo nadaljeval niz »slovenskih« zmag v ligi prvakov. Skupno se je doslej 26 Slovencev podpisalo pod zmago v ligi prvakov, največ (14) seveda ob naslovu Celja Pivovarne Laško v sezoni 2003/04. Zadnji z naslovom prvaka je bil pred tem Marko Bezjak lani z Magdeburgom.

Janc in Makuc sta z Barcelono slavila dva naslova v sezonah 2020/21 in 2021/22, medtem ko bi bila tako za Vlaha kot njegov klub to prva lovorika v zgodovini, a danski kolektiv ostaja brez.

Zaključek tekme:

Rokometaši Barcelone so še se 17. borili za elitno evropsko krono in prišli do 12. lovorike, medtem ko so petkrat igrišče zapustili sklonjenih glav. Nazadnje so pred tem slavili v sezoni 2021/22 in so po letu premora spet na vrhu Evrope.

Danska zasedba se je drugič v zgodovini uvrstila v finale, v sezoni 2020/21 je nato izgubila ravno proti rekorderki po številu naslovov Barceloni. Tudi letos je Dance doletela enaka usoda.