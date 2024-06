Slovenska nogometna reprezentanca na pripravljalnih tekmah z Armenijo in Bolgarijo ni navdušila, ampak je bila v posameznih obdobjih tudi v težavah, ko je trpela v obrambi. Slovenska podoba pred evropskim prvenstvom še ni takšna, kot si jo želi strokovni štab.

Žan Karničnik (180 minut) – 6,5: Igralec, ki potrebuje stalni tekmovalni ritem, zato je bil proti Armeniji še malo zarjavel, proti Bolgariji pa na polnih obratih in z dobrimi globinskimi podajami. Na igrišču je v navezi pred seboj pogrešal Stojanovića.

Jaka Bijol (180 minut) – 6: Proti Armeniji je kot pravi kapetan poveljeval obrambi, ki je ob armenskih napadih zelo trpela. Napake, kakršne je delal proti Bolgariji, ko je naivno zakrivil enajstmetrovko in je bilo v igri preveč površnosti, si na EP ne bo smel privoščiti.

Adam Gnezda Čerin (172 minut) – 6,5: Proti Armeniji so ga s tribune gledali predstavniki zagrebškega Dinama na čelu s predsednikom kluba Velimirjem Zajcem, ki zanj pripravlja milijonsko pogodbo. Motor slovenske igre še ni bil v najboljši podobi, ko je šef na sredini igrišča. V zvezni vrsti je v navezi z Elšnikom deloval bolje kot s Kurtićem.

Erik Janža (162 minut) – 6: Asistenca za prvi gol Slovenije na tekmi proti Armeniji. Preveč prepiha v obrambi na levem boku. Novost je, da žogo iz avta vrže v središče kazenskega prostora.

Andraž Šporar (140 minut) – 6,5: Na obeh tekmah veliko teka in truda, nagrada pa zadetek za remi proti Armeniji, ko je kot pravi golgeter imel nos, da se je postavil na pravo mesto. Ko je v igri Šeško, mu je lažje, saj nima več prostora, ker se tekmeci osredotočijo na golgeterja Leipziga.

Timi Max Elšnik (121 minut) – 6: Bolje kot spomladi v dresu Olimpije, za katero je že odigral zadnjo tekmo. Proti Armeniji je kot rezervist dvignil kakovost igre Slovenije, proti Bolgariji preveč površnosti. Ko je žogo »carinil«, je dobil boleč udarec po gležnju.

Jan Mlakar (120 minut) – 6: Po klavrni sezoni v serie B je bil gol proti Armeniji dobrodošel za samozavest. Pri Keku uživa več zaupanja kot pri navijačih.

Tomi Horvat (116 minut) – 5,5: Dolžnik. Igralec s potezo več na položaju, ki je rezerviran za Stojanovića, ni bil kos nalogi.

Vid Belec (90 minut) – 7: Igralec tekme proti Armeniji. Prvič je na tekmi reprezentance z obrambami reševal ekipo in jo vlekel do pozitivnega rezultata. Očitno je v dobri formi, potem ko je na Cipru postal prvak.

Jan Oblak (90 minut) – 6,5: Kapetan je počival proti Armeniji, proti Bolgariji je bil v skladu s standardi, ki jih je postavil – zanesljiv in suveren. Upravičeno se je jezil na soigralce, ko so bili površni in premalo odločni v obrambnih nalogah.

David Brekalo (90 minut) – 6: Zamudnik, saj se je zaradi klubskih obveznosti v Orlandu v ZDA reprezentanci priključil šele v nedeljo, za nameček se je moral prilagoditi še na časovno razliko. Kandidat za partnerja Bijola v štoperskem paru je delo opravil korektno.

Vanja Drkušić (79 minut) – 6: V štoperskem paru z Bijolom proti Armeniji. Skupaj s soigralci je imel velike težave ob prekinitvah.

Jasmin Kurtić (59 minut) – 5,5: Začel tekmo proti Armeniji, a mu ni uspelo povezati igre v zvezni vrsti, kjer je bilo premalo avtoritete in reda. Za nameček je le gledal kapetana Harojana, ko je dosegel gol z glavo po kotu. Sprijaznil se je z vlogo rezervista in s tem, da bo vstopal s klopi, ko bo treba na igrišču uveljaviti izkušnje.

Žan Vipotnik (59 minut) – 6: Priložnost je dobil proti Armeniji, ko je žogo namesto v gol poslal v glavo vratarja Čančarevića, da je videl vse zvezde. V drugi francoski ligi je dobil robustnost za dvoboje, manjka mu malo več občutka in mehkobe v igri.

Josip Iličič (60 minut) – 7: Na obeh tekmah je vstopil s klopi in v igro prinesel dodano vrednost. Po znanju profesor za večino slovenskih reprezentantov. Proti Armeniji všečna igra in atraktiven gol za zmago. Proti Bolgariji so se soigralci preveč zanašali na njegovo potezo več. Sloveniji lahko zelo pomaga v vlogi jokerja s klopi.

Benjamin Šeško (72 minut) – 6,5: Po lažji poškodbi je prvič zaigral proti Bolgariji in zapravil dve priložnosti. Kot tretji štoper je v vlogi odličnega skakalca vrhunsko opravil delo ob prekinitvah v slovenskem kazenskem prostoru. Ker izmed vseh reprezentantov najbolje pozna nemške zelenice, navijači upajo na njegove gole na EP.

Sandi Lovrić (58 minut) – 6: Prve minute po skoraj dveh mesecih odsotnosti zaradi poškodbe. Daleč od popolne pripravljenosti, zato je na vsaki tekmi zapravil po eno priložnost.

Nino Žugelj (45 minut) – 6: Debitiral v reprezentanci. Proti Bolgariji zamenjal nerazpoloženega Horvata, se trudil, a presežka ni bilo. Bolje bo moral brati igro.

​Petar Stojanović (31 minut) – 6,5: Brez njega je slovenska igra kot juha brez soli. Odigral le zadnje pol ure tekme proti Armeniji, se takoj ujel z Iličićem, kateremu je asistiral za gol z izjemno globinsko podajo. Če zaradi poškodbe ne bo mogel igrati, bo to velik minus za Slovenijo na EP, saj je bil v kvalifikacijah gonilna sila.

Jon Gorenc Stanković (19 minut), Žan Celar (18 minut), Jure Balkovec (18 minut), Žan Zaletel (11 minut): Premalo za oceno.

Selektor Matjaž Kek – 6,5: Po obeh tekmah je več vprašanj kot odgovorov. Na prvi tekmi z Armenijo je premešal ekipo in videl, da so nekateri lahko le rezerve, ker je velika razlika do prvokategornikov. Proti Bolgariji je bil med tekmo ob igrišču vidno nezadovoljen, ker so nekateri v strahu pred poškodbo čuvali noge. Nima mirnega spanca zaradi poškodb Stojanovića, Verbiča, Blažiča in Lovrića, pa tudi igra je daleč od popolnosti iz kvalifikacij za EP.