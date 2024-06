V finalu je Španec po več kot štirih urah s 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2 ugnal Nemca Alexandra Zvereva. Enaindvajsetletnik iz Murcie je tako osvojil tretji naslov na turnirjih za grand slam.

Alcaraz je postal sploh prvi tenisač v odprti eri, ki je prve tri naslove za grand slam osvojil na treh različnih podlagah. Pred tem je dobil OP ZDA 2022 na trdi podlagi in lani Wimbledon na travi.

Pri 21 letih mu zdaj do kompleta naslovov na največjih turnirjih manjka le še OP Avstralije v Melbournu. V finalih grand slamov doslej še ni izgubil. V karieri ima zdaj po 18 finalnih nastopih 14 naslovov na najvišji ravni.

Španski as, ki bo na ponedeljkovi lestvici napredoval na drugo mesto lestvice ATP, je postal osmi Španec z naslovom na pariškem rdečem pesku, največ jih ima seveda Rafael Nadal s 14.

Zverev je drugič v karieri igral v finalu grand slama in drugič izgubil. Leta 2020 ga je v New Yorku po petih nizih in prav tako preobratu ugnal Avstrijec Dominic Thiem.

Sedemindvajsetletnik iz Hamburga je bil četrti Nemec ter prvi po letu 1996 in Michaelu Stichu, ki se je uvrstil v finale Rolanda Garrosa. Zadnji zmagovalec pa ostaja Henner Henkel iz davnega leta 1937.

Olimpijski prvak Zverev je v 34. finalu na najvišji ravni 12. ostal praznih rok. Vseeno je v žep pospravil 1,2 milijona evrov. Zmagovalec je bogatejši za 2,4 milijona.