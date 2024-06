CDU ima skupaj s sestrsko CSU, ki je glede na vzporedne volitve dobila šest odstotkov glasov, skupaj 29,5 odstotka glasov.

Vodilna kandidatka Evropske ljudske stranke (EPP) in unije Ursula von der Leyen je zadovoljna z rezultati. »Znova smo najmočnejša sila,« je povedala predsednica Evropske komisije. Prepričana je, da so volivci kaznovali skrajneže tako na levi kot desni, poroča bruseljski portal Politico.

SPD velja za poraženko volitev, saj je doživela najslabši rezultat v svoji zgodovini. V primerjavi s parlamentarnimi volitvami leta 2021 je izgubila več kot deset odstotnih točk podpore. V primerjavi z zadnjimi evropskimi volitvami pa naj bi imela tokrat dva poslanca manj.

»To je za nas zelo grenak rezultat,« je za javno radiotelevizijo ARD dejal generalni sekretar SPD Kevin Kühnert. Dodal je, da bo morala stranka preučiti, kaj je šlo narobe. Če bodo rezultati potrjeni, bo to pomenilo dodaten pritisk na Scholzevo koalicijo pred regionalnimi volitvami v več vzhodnih nemških deželah, kjer naj bi glede na ankete slavila AfD.

AfD pa je tokrat zabeležila visoko podporo kljub škandalom, ki so stranko pretresali v zadnjem času. Sovodja Tino Chrupalla je rezultate označil za zgodovinske, ob tem pa je prepričan, da se bodo tekom noči še izboljšali. Njegova kolegica na čelu stranke Alice Weidel pa je ocenila, da so se ljudje naveličali evropske birokracije.

Na četrtem mestu so Zeleni, ki so v vladni koaliciji s socialdemokrati in liberalci, z 12 odstotki glasov. Liberalci (FDP) so dobili pet odstotkov glasov, kažejo vzporedne volitve. Trenutna nemška koalicija je leto pred zveznimi parlamentarnimi volitvami prejela manj kot tretjino glasov.

Levo populistično zavezništvo Sahre Wagenknecht (BSW), ki je bilo ustanovljeno januarja, je na prvih volitvah doseglo 5,5 odstotka glasov, s čimer je gibanje prehitelo Levico, katere vidnejša figura je bila Wagenknecht več let. Levica je glede na projekcije prejela 2,8 odstotka glasov, kar je skoraj enkrat manj kot na zadnjih evropskih volitvah.

Glede na trenutne ocene rezultatov volitev za Nemčijo četrtina izvoljenih poslancev še ne pripada nobeni od obstoječih političnih skupin v Evropskem parlamentu, je razvidno iz spletne strani Evropskega parlamenta.

Nemčija, članica EU z največjim številom prebivalcev, ima v Evropskem parlamentu 96 od skupno 720 sedežev. Volilno pravico ima 60,9 milijona Nemcev, med njimi prvič letos tudi vsi, ki so dopolnili 16 let.