Glede na to, da od odhoda Rafa Simonsa leta 2018 premium linija ni imela kreativnega direktorja, se bo morala Leonijeva soočiti z visokimi pričakovanji. Vse kaže, da bo naloga oblikovalke revitalizirati znamko, svojo prvo kolekcijo pa bo pripravila za jesen 2025. Dodajmo še, da je Italijanka znana po izjemni pozornosti do detajlov, čistih linijah in kreativnih rešitvah, ki izžarevajo tiho razkošje. Uvedla je tudi lastno znamko Quira, s katero se je lani uvrstila med finaliste nagrade LVMH za mlade oblikovalce.