33-letnica, ki se bo skupaj s fantom Philipom Payneom razveselila drugega otroka, se je kmalu za tem na družbenih omrežjih morala ukvarjati z nesramnimi komentarji, v katerih so jo zasramovali, da je debela in da ji organizatorji ne bi smeli dovoliti, da se s prekomerno težo sprehaja med manekenkami, ki skrbijo za svoje telo. A izkušena manekenka se ni dala motiti zbadljivcem pa odgovorila, da jo negativni komentarji le še bolj motivirajo, da nastopa in je samozavestna, s tem pa dokaže, da je vsako telo dovolj dobro in vredno.