Odprtje romantične modne revije na renesančnem vrtu gradu Drummond iz 17. stoletja je potekalo s simboličnim nastopom manekenke z dudami. Njihovi zvoki so spremljali najnovejše Diorjeve kreacije, navdihnjene z mešanimi elementi, vzetimi iz časov od romantike do punka. V tej kombinaciji preteklosti in sedanjosti je bilo jasno razbrati kopico simbolnih pomenov. Sklicevanje na ikonične srednjeveške tapiserije s samorogi je le delček škotske sestavljanke, ki je očarala Diorjevo kreativno direktorico Mario Grazio Chiuri.

Poklon Christianu Diorju

Številni deli iz vezenin so poklon škotski kraljici Mariji, ki jih je desetletja vezla kot sredstvo za tolažbo in razmislek. Prav tako je oblikovalki razkošne kraljevske silhuete uspelo spretno kombinirati z motorističnimi škornji in na primer usnjenimi vozniškimi rokavicami. Njeni sodobni bojevniki in princese nosijo tartan, ki se v različnih barvah prepleta čez celotno kolekcijo, kar je tudi svojevrsten poklon temu ikoničnemu vzorcu in prepoznavnemu simbolu Škotske. »To je verjetno edina elegantna tkanina, ki se upira modi,« je nekoč dejal Christian Dior, ki ni skrival svojega navdušen nad tartanom.

Desetletja kasneje je tudi njegova naslednica uporabila vzorec, katerega različne barve označujejo posamezne regije oziroma škotske klane. Z njim v izvirni obliki, pa tudi v prozorni različici, je Chiurijeva ustvarila zelo močno in ženstveno kolekcijo, dopolnjeno z emblemi, biseri, finimi kovinskimi mrežami, značilnimi torbicami, kilti, pa tudi fotografijami kolekcije Dior iz leta 1955, ki jih je uporabila kot učinkovite odtise in aplikacije. Njene linije s poudarjenim pasom so izjemno ženstvene, zaznamujejo pa jih tako obleke različnih dolžin kot tudi plašči in pelerine z velikimi kapucami. Zelo zanimiva je tudi igra nasprotij, ki jo v razmerju z minimalističnimi oblekami in plisiranim krilom ustvarjajo preveliki rokavi na belih srajcah. Prav tako všečne so žametne tkanine v kombinaciji z nežnimi čipkastimi teksturami. V kolekciji je tudi kultni suknjič Bar, zdaj dopolnjen z žametnimi gumbi Brandenburg, črne kreacije pa krasijo večno modni in razkošni čipkasti ovratniki.

Modno popotovanje, na katerem so različne faze postale predmet ustvarjalnosti, so z aplavzom pospremile številne zvezdnice, kot so igralke Jennifer Lawrence, Rosamund Pike, Anya Taylor-Joy, Lily Collins, Yuko Araki, Maisie Williams, voditeljica Alexa Chung in teniška igralka Emma Raducanu.