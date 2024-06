Ker se zadnje čase redko pojavlja v javnosti, je bolgarska princesa Kalina, edina hči cesarja Simeona II. in njegove žene Margarite, med obiskom Sofije pritegnila kar nekaj pozornosti svojih rojakov. Z možem Kitinom Munozom, španskim pomorskim raziskovalcem, in njunim 17-letnim sinom Simeonom Hassanom Munozom živi v Španiji, kar je bil razlog več, da so jo fotografi med sprehodom po bolgarski prestolnici poskušali ujeti v objektive.

Posveča se intenzivnemu treningu

Hitro se je videlo, da ima potomka ene najmočnejših evropskih aristokratskih družin, rodbine Saške-Coburga in Gothe (Haus Sachsen-Coburg und Gotha), nekonvencionalen življenjski slog. Njene mišičaste roke razkrivajo, da se že dlje časa posveča intenzivnim treningom, čeprav ni jasno, ali gre za bodybuilding ali katero drugo športno disciplino. Znano je, da se že leta ukvarja z jahanjem. Ko je leta 2013 skupaj s sinom prejela bolgarsko državljanstvo, je na konjeniških tekmovanjih branila barve Bolgarije, piše na njeni uradni spletni strani. Dodajmo še, da je princesa najmlajši, peti otrok cesarja Simeona in kraljice Margarite, španske plemkinje. Leta 1972 se je rodila v Madridu, kjer je njen oče desetletja živel v izgnanstvu.

Tekoče govori bolgarščino, španščino, francoščino, angleščino, italijanščino in nemščino, je diplomirana umetnostna zgodovinarka, specializirana za restavriranje starinskega pohištva. Navdušujejo jo bolgarske narodne vezenine, ročna dela in noše; ob svečanih priložnostih jo je bilo pogosto mogoče videti v bolgarski noši, ki je pripadala njeni babici, bolgarski cesarici Giovanni Savoy, hčerki italijanskega kralja Viktorja Emanuela III. Ko so se odnosi med Bolgarijo in njenim očetom Simeonom II. leta 1996 normalizirali (cesar je tistega leta po 50 letih življenja v izgnanstvu prvič obiskal Bolgarijo), je princesa Kalina pogosto bivala v drugi domovini. Obiski so se okrepili, ko je njen oče leta 2001 zmagal na parlamentarnih volitvah in postal predsednik vlade Republike Bolgarije. Tako so jo leta 2017 fotografirali na črnomorski plaži – že takrat je imela natrenirano telo, a mišice na rokah niso bile tako izrazite kot danes.

Povedati je treba še, da je zaradi poškodbe nosu in posledično okužbe morala na operacijo, ki je spremenila poteze njenega obraza. Ob vsem tem je princesa tudi vegetarijanka, ki se aktivno zavzema za zaščito pravic živali. Ta prizadevanja je prenesla tudi na svojega sina Simeona Hassana, prvega člana bolgarske kraljeve družine, po letu 1937 rojenega v Bolgariji. Ker je mladeničev boter pokojni maroški kralj Hasan II., tesen prijatelj njegovega dedka, cesarja Simeona, mladenič nosi imeni obeh.