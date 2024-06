Ali je dovolj, da se voda iz Save podtalno preceja skozi zbiti pesek, iz katerega je vodonosnik? Izkazalo se je, da nikakor. Doc. dr. Cene Fišer iz Biotehnične fakultete je komisiji in nam odkril to skrivnost, ki je v posebnem živem filtru, razporejenem v razpokah kot mikroskopske živalice in na površini kamnitih delcev kot bio film, ki se je ustvaril in uravnotežil skozi stoletja. Več o tem izvemo iz predavanja avtorja (odtipkamo ga na spletu).

Uničenje tega živega filtra s fekalijami iz kanala C0 bi pomenilo konec čiste pitne vode za Ljubljano. Procesi v podzemlju, v temi, kjer so za živa bitja težki pogoji, pa so vendar našla svoj življenjski prostor, so počasni. Stoletni. Podzemna voda iz Save jim prinaša nekaj hrane in kisik. Kanal C0 pa bi jim prinesel smrt. Geološko poročilo ocenjuje izpuste iz kanala C0 med Brodom in Ježico na 150 do 850 kubičnih metrov strupov na dan.

Če bi izdelali presojo vplivov na okolje (PVO) v skladu s predpisi za projekt kanala C0, bi obravnavali tudi ta svetovno in evropsko pomemben pojav. Kanal C0 ne bi dobil zelene luči. Izgovor, češ da je bila presoja narejena za občinski prostorski načrt (OPN), ki je imel vrisano traso, še ni projekt kanala v specifičnem okolju, kjer je treba presojati prav vpliv na čisto pitno vodo za glavno mesto Slovenije. In, seveda, zato projekt nima okoljevarstvenega soglasja! Okoljsko je to črna gradnja.

Ali ni potem upravičeno, da gradnjo kanala C0 imenujemo okoljski kriminal? Ali ne gre za diverzijo na pitno vodo za prebivalce Ljubljane in obiskovalce? Za sabotažo vodnega vira, ki pokriva 90 odstotkov potreb po pitni vodi mesta? Za napad na nacionalno varnost? Pri tem je treba povedati, da je ljubljanski vodonosnik uvrščen v kritično infrastrukturo po zakonu in po evropski direktivi, o čemer so vsi politični organi obveščeni in s tem dodatno odgovorni.

Skratka, Ljubljansko polje je vroča točka, območje izjemne podzemne biotske raznovrstnosti. Odkrili so več kot 25 registriranih podzemnih vrst, odtod vroče ime. To je del slovenske in svetovne dediščine. Ljubljana je lahko ponosna, da ima tako redkost, ki je obenem tudi ključ do čiste pitne vode. Na to je bilo že leta 2016 opozorjenih več organov, Agencija RS za okolje (ARSO), Mestna občina Ljubljana in župan, ministrica za okolje, a so se vsi na to požvižgali. Tudi večine mestnih svetnikov resno ogrožanje čiste pitne vode za svoje mesto ne briga.

Ne briga jih niti poziv zdravniških organov Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, ki upravičeno zahteva odstranitev kanala C0. Stroka je ocenila, da obstaja alternativa, to je rekonstrukcija čistilne postaje na Brodu (npr.: posvet SAZU).

Z vkopavanjem kanala C0 pa je že bila narejena ogromna škoda živemu podzemnemu svetu. Na razdalji okrog 4 kilometrov so odstranili pesek v širini 15 metrov in v globino 6 metrov ter pobili ves omenjeni živi svet in prekinili filter. Sklepamo lahko, zaradi počasnih procesov, da so ga uničili za več generacij in stoletij.

mag. Tomaž Ogrin, Ljubljana