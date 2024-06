Na približno metru globine so v stanovanjski hiši v srbskem Zemunu našli lobanjo in del okostja 79-letnega Branislava D. Tega so sosedje nazadnje videli leta 2016, mislili so, da je šel v dom za starejše. Kako so se motili! Branislav namreč ni šel nikamor. Ko je umrl, ga je njegov danes 53-letni sin David D. zakopal pod betonskimi tlemi ene od sob, vse do zdaj pa pobiral njegovo pokojnino. Policija in gasilci so prekopali vso hišo, preden so našli človeške ostanke.

David D. je v družbi dveh odvetnikov pred dnevi prišel na policijo in priznal, kaj je storil: očeta je zakopal, da bi se lahko okoristil z njegovo pokojnino. Pooblastilo za dvig denarja je imel že od prej. Nabral si je okoli 40.000 evrov. Zdaj je priznal, ker ga je pekla vest, so poročali srbski mediji. Grozita mu do desetletni zapor in denarna kazen. Dežurni beograjski tožilec je nemudoma odredil izkop trupla pokojnega in naročil obdukcijo, ki bo pokazala vzrok smrti. Sin sicer pravi, da je bila ta naravna. Po poročanju lokalnih medijev je v tej hiši živel le Branislav, njegov sin pa v beograjski soseski Altina, kjer mu je oče kupil stanovanje. Po poročanju srbskih medijev je bilo 53-letniku nekoč ime Dejan, ime pa si je spremenil po odsluženi zaporni kazni v tujini. Dodatnih podrobnosti niso objavili.

»Branislava sem nazadnje videla pred kakimi petimi, šestimi leti, saj še sama ne vem, kdaj je bilo to. Njegovega sina sem videla le enkrat ali dvakrat. Ko sem ga pobarala po očetu, mi je povedal, da je v domu za starejše. Rekla sem mu, da bi ga zelo rada obiskala, a me je na hitro odpravil, češ da je senilen in ne prepoznava več ljudi,« je za Kurir povedala soseda. Takrat se ji je zdelo čudno, da se sosed, s katerim sta se družila dolga leta, ne bi pred selitvijo prišel poslovit od nje. Za pokojnega pa dejala, da je bil ob njunem zadnjem snidenju povsem pri sebi. »Bil je izreden človek. Nimam žal besede zanj,« je s presežki opisala Branislava.

Na postelji našli le še kosti

Pred leti je podoben primer pretresel tudi slovensko javnost (in policiste, ki česa podobnega še niso obravnavali). Novembra 2020 so v Majaronovi ulici v ljubljanskem Savskem naselju našli truplo starejše gospe, ki naj bi bila mrtva že osem let. Njene kosti so našli na postelji za trdno zaprtimi vrati ene od sob domačega stanovanja. Njen takrat 67 let star sin Anton Kovačič je vsa ta leta dvigoval njeno pokojnino, družini prikrival njeno smrt, jim pravil, da je v domu za starejše v Idriji ter jim onemogočal stike z njo. Prav oni so na pomoč poklicali policijo. Obdukcija je pokazala naravno smrt, Kovačič pa je v preiskavi molčal. Kaj dosti zgovornejši ni bil niti na predobravnavnem naroku januarja lani, na katerem ni priznal krivde za skrunitev trupla in goljufijo, s čimer je zamudil priložnost za predlog tožilstva za enotno kazen dveh let zapora. S služenjem na račun pokojne naj bi proračun oškodoval za nekaj manj kot 93.000 evrov. Predlog njegovega zagovornika Marka Makuca za izločitev ključnih dokazov, češ da je policija v stanovanje mame obtoženca vstopila nezakonito, je sodišče zavrnilo, glavna sodna obravnava pa se doslej še ni začela.

Truplo v kovčku in v kadi

Tovrstni primeri niso tako neobičajni, kot se morda zdi na prvi pogled. V zadnjih letih smo poročali o ljudeh z vsega sveta, ki so zaradi koristoljubja po smrti starša truplo zakopali na vrtu, zaklenili v eno od sob ali pa denimo skrili v kovček in ga postavili v omaro, kakor je storil 47-letni srbski državljan v Parizu. Njegova mama je sedem let prej umrla zaradi raka, on pa je še vedno prejemal njeno pokojnino. Vsem je razlagal, da se je vrnila v domovino. Mumificirano truplo je bilo v času odkritja v fetalnem položaju. Primer zakopanega Branislava pa ni edini v Srbiji. Neki 55-letnik je pred časom truplo nepokretne 83-letne mame zamotal v rjuho, ga položil na posteljo in pokril. Po nekaj dneh ga je zaradi smradu prestavil v kad, v katero je dan za dnem dolival mrzlo vodo in dodajal led, da bi preprečil razpad trupla. Tudi to ni uspelo, zato je truplo zakopal v garaži. Toliko preglavic si je nakopal zato, ker je mama, stanujoča na elitnih Dedinjah, prejemala 1700 evrov pokojnine.