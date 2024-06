Vojno v Ukrajini so v celoti zrežirali Američani s prvim ciljem še večje delitve Evrope na zahodno, ameriško, natovsko Evropo z zidom Nata na črti Baltik–Črno morje proti vzhodnoevropski Rusiji z Belorusijo na drugi strani, z drugim ciljem širitve ameriške okupacije evropskih držav preko zveze Nato do celotne zahodne meje Rusije in s tem neposrednega stalnega vojaškega ogrožanja Rusije. Tako so Američani uspeli v veliki meri gospodarsko, kulturno, psihološko, družbeno in politično izolirati Rusijo proti ameriški Evropi, ki gospodarsko zelo trpi zaradi velike izgube cenejših ruskih energentov, ki so zelo pomemben dejavnik konkurenčnosti evropskega gospodarstva v svetu. Še posebej glede na ameriško gospodarstvo, za katerim Evropa sedaj zmeraj bolj zaostaja z vsakim dnevom vojne v Ukrajini in s sankcijami proti Rusiji, ki so praktično tudi sankcije proti Evropi.

Američani se dobro zavedajo svojih vojaških in gospodarskih ter vojaških uspehov, ko so z vojno v Ukrajini uspeli ločiti Rusijo od Evrope, jo dobesedno konfliktirati blizu faze popolne vojne Evrope proti Rusiji, čeprav si nobena evropska država resnično tega ne želi, ampak se samo izvršuje ameriško voljo radikalne slabitve Evrope s ciljem zrušitve sedanje ruske oblasti s Putinom na čelu, razkosanja Rusije, največje države na svetu, na več manjših držav, ki bi jih potem požrešna zahodna kapitalska pošast pospravila za malico. Ker z vsakim dnevom vojne v Ukrajini slabi Rusija na vseh področjih, ZDA preko uničevanja Evrope še bolj zaostruje vojno z Rusijo z zmeraj hujšimi napadi na rusko ozemlje, ker bi Američani radi dosegli vsaj en ruski napad z raketo na kakšen cilj v bližnji natovski državi, da bi imeli izgovor za takojšnjo popolno vojno Nata z Rusi v Ukrajini. In ta scenarij je samo vprašanje časa, ker hočejo to stanje doseči pred ameriškimi volitvami v ZDA, ko bi lahko tam na oblast prišel proruski Trump, rusko kukavičje jajce v Beli hiši.

V tem cilju popolne eskalacije vojne Nata z Rusi v Ukrajini pa Američani že psihološko pripravljajo Evropo z najavami transporta ameriških enot iz ZDA in drugod preko morskih pristanišč in kopenskih koridorjev proti Ukrajini ter na celotno zahodno rusko mejo s ciljem razvlečenja in slabitve ruske vojske na dolgo fronto ogroženosti Rusije. Eden od že v vajah preizkušenih koridorjev v južni Evropi gre od pristanišč Trst in Koper preko železnice in cest skozi celotno Slovenijo proti Madžarski.

In to je slabo za Slovenijo, postali smo del konflikta, ki nas vse bolj ogroža.

Anton Peinkiher, Ljubljana