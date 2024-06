Gradivo predloga državnega prostorskega načrta za nadgradnjo železniške proge Ljubljana–​Kranj bo na vpogled v prostorih občin Ljubljana, Medvode, Škofja Loka, Kranj in Naklo ter v prostorih ministrstva za naravne vire in prostor. Javne predstavitve bodo v Kulturnem domu Sveti Duh pri Škofji Loki, v prostorih Mestne občine Kranj, v Kulturnem domu Medvode in v prostorih ljubljanske Osnovne šole Hinka Smrekarja.

V času javne objave predloga se bo javnost lahko seznanila s predvidenimi rešitvami ter podala svoje pripombe in predloge. Te bodo pristojni preučili ter na podlagi rezultatov sprejeli in javno objavili stališča, so napovedali na direkciji. Na podlagi stališč bodo rešitve po potrebi spremenili in jih upoštevali pri pripravi končnega predloga državnega prostorskega načrta. Rešitve bodo dokončno opredeljene s sprejemom in uveljavitvijo uredbe o državnem prostorskem načrtu, ki jo sprejme vlada.

Gre za nadgradnjo obstoječe železniške proge od Ljubljane do Kranja z drugim tirom v njeni neposredni bližini. Poleg drugega tira so pristojni napovedali načrte za vse spremljajoče prostorske ureditve ter preučitev možnosti za vzporedno hitro kolesarsko povezavo Ljubljana–Medvode–Škofja Loka–Kranj. Osnovni cilj nadgradnje obstoječe proge je po napovedih direkcije povečanje prepustne in prevozne zmogljivosti proge s postopno ureditvijo dvotirne proge do končne dvotirnosti.