S tem so denacionalizacijski upravičenci izčrpali pravne možnosti v Sloveniji in »tako vrtec ostaja v naši lasti, v lasti otrok, ki ga obiskujejo,« je bila zadovoljna vodja občinskega oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje Marija Fabčič. Pred leti smo poročali, da se je omenjeni denacionalizacijski postopek za prostore vrtčevske enote na Puharjevi 4 začel že leta 1992.