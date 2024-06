Na evropskih volitvah so slovenski volivci izbirali devet poslancev v Evropskem parlamentu, na treh posvetovalnih referendumih pa o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, o preferenčnem glasu na volitvah v DZ, o rabi konoplje v medicinske namene in o osebni rabi konoplje.

Po podatkih zadnje Ninamediine javnomnenjske ankete o volilnih namerah je Slovenska demokratska stranka favorit evropskih volitev. V zadnjem tednu je stranka sicer izgubila štiri odstotne točke, zato lahko računa na volilni rezultat okoli 25 odstotkov glasov. V Gibanju Svoboda lahko po tej anketi pričakujejo glas 19,5 odstotka opredeljenih volilcev.

Vesna, ki je na čelo svoje liste kandidatov postavila kočevskega župana Vladimirja Prebiliča, bo po teh projekcijah ena od novink v prihodnji sestavi evropskega parlamenta. Namero, da glasujejo zanjo, je izrazilo 13,1 odstotka opredeljenih anketirancev.

Anketa še napoveduje, da bodo z nedeljskih volitev kot četrta najmočnejša stranka izšli Socialni demokrati, ki so se v zadnjem tednu dni okrepili za eno odstotno točko in imajo med opredeljenimi 10,3-odstotni delež. Sledijo jim krščanski demokrati iz Nove Slovenije s 6,8-odstotnim deležem med opredeljenimi, in Slovenska ljudska stranka, ki je NSi še vedno tesno za petami.

64 prijav domnevnih kršitev

Dežurna služba ministrstva za notranje zadeve je od začetka volilnega molka pred evropskimi volitvami in posvetovalnimi referendumi, ki se je začel v petek opolnoči, do zaprtja volišč ob 19. uri prejela skupaj 64 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. Inšpektorat RS za notranje zadeve bo obravnaval 17 zadev, za katere obstaja sum kršitve.

Predvidene globe za kršitve:

od 800 do 3000 evrov za organizatorja volilne in referendumske kampanje,

od 300 do 600 evrov za odgovorno osebo organizatorja volilne in referendumske kampanje,

od 250 do 500 evrov za pravno osebo ali s. p.,

od 150 do 250 evrov za posameznika ali odgovorno osebo pravne osebe oziroma s. p.

V Sloveniji je bilo odprtih 2981 rednih volišč in 55 t. i. volišč omnia, ki so bila namenjena volivcem za glasovanje izven okraja stalnega prebivališča. Še 31 volišč je bilo po navedbah direktorja službe Državne volilne komisije Igorja Zorčiča na diplomatsko-konzularnih predstavništvih v 27 državah.

*** Na zadnjih evropskih volitvah je bila volilna udeležba 28,89-odstotna oziroma glasovalo je 492.618 volilnih upravičencev od skupaj 1.704.866.