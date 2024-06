Od reprezentanc v skupini C tako Danci in Srbi najbolj zadovoljni potujejo v Nemčijo, medtem ko je Slovenija danes na zadnji tekmi v Stožicah remizirala proti Bolgariji (1:1), prvi favoriti Angleži pa so dan prej doma celo izgubili proti Islandiji.

Danska je na stadionu Broendbyja v Koebenhavnu z učinkovito predstavo premagala Norveško. Čeprav so imeli ti večjo posest žoge in nekaj priložnosti, sta že v prvi polovici prvega polčasa za 2:0 zadela Pierre-Emile Hoejbjerg (12. minuta) in Jannik Vestergaard (21.).

V drugem polčasu je za Norvežane v 65. minuti zadel Erling Haaland, a so po pregledu posnetka gol zaradi prepovedanega položaja razveljavili. Se je pa zvezdnik Manchester Cityja na pravem mestu znašel v 72. minuti in znižal izid. Za končnih 3:1 je zadel rezervist Yussuf Poulsen.

Danci, ki bodo naslednjo nedeljo prvi tekmeci Slovenije na EP v Nemčiji, so igrali v postavi Schmeichel, Kristansen, Vestergaard, Andersen, Bah, Hjulmand, Christensen, Hoejbjerg, Damsgaard, Skov Olsen in Hoejlund. S klopi so priložnost poleg Poulsena dobili tudi Delaney, Kjaer, Maehle, Dolberg in Eriksen. Danski selektor Kasper Hjulmand je sicer 26 varovancev izbral 30. maja.

Srbi učinkoviti proti Švedski

Selektor Srbije Dragan Stojković bo lahko po porazu proti Avstriji (1:2) bolj zadovoljen odpotoval v Nemčijo. Njegovi varovanci so pred 47.000 gledalci v Solni s prav tako učinkovito predstavo premagali Švede. V prvem polčasu je edini gol dosegel Sergej Milinković-Savić (18.), v drugem pa sta bila natančna še Aleksandar Mitrović (60.) in rezervist Dušan Tadić (70.).

Srbi so dvoboj začeli z Rajkovićem v vratih, v polju pa so igrali Stojić, Milenković, Pavlović, Živković, Ilić, Milinković-Savić, Lukić, Mladenović, Vlahović in Mitrović. V drugem polčasu so poleg Tadića stopili še Gudelj, Kostić, Birmančević, Jović in Samardžić.

Prva dvoboja skupine C bosta 16. junija. Ob 18. uri bo v Stuttgartu tekma Slovenija - Danska, tri ure kasneje pa se bosta v Gelsenkirchnu pomerili Srbija in Anglija. Slovenija bo nato 20. junija v Münchnu izzvala Srbijo, 25. pa v Kölnu še Anglijo.

Na preostalih zanimivejših pripravljalnih tekmah je Madžarska s 3:0 premagala Izrael, Švica in Avstrija sta se razšli brez zmagovalca (1:1), Hrvaška pa je v Lizboni ugnala Portugalsko z 2:1.