Slovenija je generalko za evropsko prvenstvo začela s skoraj vsemi nosilci igre iz kvalifikacije. Od prvokategornikov sta zaradi lažjih poškodb manjkala branilec Blažič in vezist Stojanović, zamenjala sta ju Brekalo in Horvat. Vstop Slovenije v tekmo je bil slab, saj so Bolgari povedli iz prvega napada na tekmi. Po globinski podaji je kapetan gostov Despodov pobegnil slovenski obrambi, Bijol ga je ustavil s prekrškom in turški sodnik Kardesler je brez oklevanja pokazal na enajstmetrovko. Čeprav je bil prekrške storjen nad njim, je Despodov, ki igra za grški PAOK iz Soluna, samozavestno vzel žogo in Oblak je bil brez možnosti, saj se je vrgel v napačno stran. Gol je prebudil Slovence, da so začeli kontinuirano napadati, kar jim je prineslo izenačenje po desetih minutah. V 14. minuti je Slovenija izvedla uigrano akcijo iz kota, v kateri so zgledno sodelovali Gnezda Čerin, Mlakar in iznajdljivi strelec Šporar, ki je pravočasno stekel za žogo. Po izenačenju Slovenija ni več tvegala v igri, edino priložnost do odmora je zapravil Šeško, ki je po globinski podaji Karničnika nastreljal vratarja Vucova. V igri Slovenije (57. na lestvici Fifa) je bilo preveč napak, medtem ko so bili mladi in poletni Bolgari (83. na lestvici Fifa) dobro organizirani in disciplinirani v obrambi, na sredini igrišča bolj mirni kot Slovenci, ter nevarni v protinapadih in preigravanjih, ko so se gostitelji nekajkrat reševali v zadnjem trenutku. V slovenski igri se je poznala odsotnost Stojanovića, saj mehki Horvat ni bil kos nalogi, zato ga je med odmorom zamenjal postavni Žugelj.

V drugem polčasu sta obe reprezentanci iskali zmagoviti gol. Vidno nezadovoljni slovenski selektor Matjaž Kek je skušal raven igre dvigniti z rezervisti Iličićem, Celarjem, Balkovcem in Lovrićem. Gledalci so bili navdušeni vsakokrat, ko je bil pri žogi Iličić, a gola ni bilo. Bolgari so pretili predvsem preko Despodova, ko se je moral izkazati tudi vratar Oblak. Slovenija je prikazala premalo, da bi si zaslužila zmago. Strokovni štab čaka še veliko dela do nedelje, 16. junija, ob 18. uri, ko bo Slovenija v Stuttgartu igrala prvo tekmo v skupini C z Dansko. Če bo predstava na ravni tekme proti Bolgariji, se ji na evropskem prvenstvu ne obeta nič dobrega.

»Zadovoljen, ker smo ostali neporaženi. Nisem zadovoljen, ker nismo zmagali. Nekatere stvari bi morali narediti boljše. Začetek abnormalno naiven, ko smo naredili tri napake zapored. Po golu smo dobro odgovorili in imeli priložnosti. Brekalo po dolgem času odigral celo tekmo, Šeško je po poškodbi in vsem cirkusu odigral 70 minut brez težav. Skrbi me, ker nekateri niso nared za igranje. Verbič in Blažič ne trenirata. Stojanović je bil že zjutraj ob sedmih na magnetni resonanci. Lahko čakam še dva tri dni, če ne bodo nared, bomo menjali poškodovane igralce. Ni mi všeč razplet tekme, potem ko smo menjali. Šest svežih igralcev bi moralo narediti razliko. Imam občutek, da so nekateri tekmo vzeli le zato, da so preživeli,« je po tekmi povedal slovenski selektor Matjaž Kek.

Slovenija – Bolgarija 1:1 (1:1) Strelci: 0:1 Despodov (4/11 m), 1:1 Šporar (14). Stadion Stožice, gledalcev 11.307, sodnik: Kardesler (Turčija). Slovenija: Oblak, Karničnik, Brekalo, Bijol, Janža (od 72. Balkovec), Horvat (od 46. Žugelj), Gnezda Čerin (od 82. Gorenc Stanković), Elšnik, Mlakar (od 61. Lovrić), Šporar (od 61. Iličič), Šeško (od 72. Celar), selektor: Kek. Bolgarija: Vucov, S. Petrov, Antov (od 60. Iliev), Petkov (od 46. Atanasov), H. Petrov, Tombak, Karcev, Kostadinov (od 60. Jusein), Despodov (od 78. Kirilov), G. Minčev (od 60. Kolev), M. Minčev (od 82. Ljaskov), selektor: Iliev. Igralec tekme: Kiril Despodov (Bolgarija), Streli v okvir gola: 5:4, streli mimo gola: 2:3, blokirani streli: 1:2, prosti streli: 12:18, koti: 4:2, prepovedani položaji: 2:1, obrambe vratarjev: 3:4, prekrški: 18:10, število podaj: 485:396, število natančnih podaj: 425:342, število napadov: 164:08, število nevarnih napadov: 82:44, posest žoge (v odstotkih): 51:49.