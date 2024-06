»Trenutno ne domnevamo, da je bil incident politično motiviran,« je v izjavi na omrežju X danes sporočila danska policija in dodala, da je sodnik odredil pripor za moškega, ki je v petek zvečer na trgu v središču danske prestolnice napadel premierko Mette Frederiksen.

Frederiksen je ob tem po navedbah njenega urada utrpela »lažjo poškodbo vratu«, sicer pa je dobro, toda »pretresena zaradi dogodka«. Ob tem je odpovedala vse današnje obveznosti.

Frederiksen je v petek v Koebenhavnu nudila podporo Christel Schaldemose, vodilni kandidatki njene stranke Socialnih demokratov na evropskih volitvah. Tudi po besedah Schaldemose naj sicer napad ne bi bil povezan s predvolilno kampanjo.

Incident so obsodili številni politiki v Evropi in po svetu, med njimi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Charles Michel, visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell, pa tudi francoski predsednik Emmanuel Macron in kanadski premier Justin Trudeau.

Zgrožen je bil tudi slovenski premier Robert Golob. »Ostro obsojam to sramotno in strahopetno dejanje agresije,« so njegove besede povzeli v objavi na vladnem profilu na omrežju X.