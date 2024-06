Odbojkarska liga narodov nima več neporažene ekipe. Kot zadnji so brez poraza zdržali Slovenci, ki pa so po šestih zmagah, štirih na prvem turnirju v Antalyi in dveh na turnirju v Fukuoki, zabeležili prvi poraz. Slovenija je na lestvici zdaj padla na četrto mesto, pred njo so Italijani, Poljaki in Japonci, v boju za uvrstitev na olimpijske igre v Parizu pa poraz ni tragičen.

Z njim niso izgubili veliko točk za lestvico mednarodne zveze in so še naprej v dobrem položaju. Bo pa zdaj še toliko bolj pomembna zadnja tekma drugega turnirja proti Bolgariji, za mirnejšo vrnitev v Ljubljano, kjer bo zadnji turnir rednega dela, bodo potrebovali zmago.

Varovanci Gheorgeja Cretuja proti hitrim, skočnim in vedno neugodnim tekmecem, ki so dobili zadnje tri medsebojne tekme, niso bili na ravni prejšnjih obračunov, a so kljub temu imeli svoje priložnosti. V prvem nizu so zapravili vodstvo 19:16, tekmecem dovolili štiri zaporedne točke, nato pa so ti izkoristili tudi prvo zaključno žogo.

V tretjem so imeli zaključno žogo Slovenci, a je niso spremenili v vodstvo, Japonci so znali kaznovati vsako napako, kar velja tudi za četrti niz, v katerem so bili ves čas v prednosti.

Pri Sloveniji, ki je dosegla 14 blokov, a ji to ni pomagalo, je Tonček Štern dosegel 27 točk in bil tudi najučinkovitejši igralec tekme, Tine Urnaut jih je prispeval 13, Klemen Čebulj pa 11. Urnaut je dosegel tudi tri ase, Tonček Štern in Jan Kozamernik pa po štiri bloke. Prav servis pa je bil najmočnejše orožje gostiteljev, še posebno se je z njim izkazal Yuji Nishida, ki je štiri od svojih 26 točk dosegel z asi.