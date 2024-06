»Po zapleteni operaciji smo iz Gaze rešili štiri žive izraelske talce,« danes sporočila izraelska vojska. Štirje talci, stari med 21 in 40 let, so bili po navedbah izraelskih sil 7. oktobra lani ugrabljeni med vdorom pripadnikov Hamasa na glasbeni festival Nova v Izraelu blizu meje z Gazo.

Po navedbah izraelskih oboroženih sil so vsi štirje talci v dobrem zdravstvenem stanju, odpeljali so jih na zdravljenje v bolnišnico, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Reševalna operacija je po navedbah izraelske vojske potekala na dveh različnih lokacijah v begunskem taborišču Nuseirat v osrednji Gazi.

Izraelska vojska je pred tem sporočila, da na območju taborišča Nuseirat napada "teroristično infrastrukturo" in izvaja operacije v osrednjem delu Gaze.

Oblasti v Gazi medtem navajajo, da so izraelske sile izvedle »brutalen napad na begunsko taborišče Nuseirat«, pri čemer je bilo ubitih in ranjenih več deset ljudi, poroča katarska televizija Al Jazeera. Izrael izvaja zračne napade tudi v bližini bolnišnice Al Aksa v kraju Deir el-Balah, pri čemer je bilo prav tako ubitih ali ranjenih več deset civilistov. Po ulicah ležijo trupla ubitih, reševalci pa ne morejo priti do ranjencev, so sporočili iz bolnišnice.

V izraelski ofenzivi v Gazi, ki se je 7. oktobra lani začela v odziv na napad palestinskega gibanja Hamas na izraelskem ozemlju, je bilo po zadnjih podatkih palestinskih oblasti ubitih najmanj 36.800 ljudi, še več kot 83.500 je ranjenih. Napad pripadnikov Hamasa je v Izraelu terjal 1139 življenj, zajeli pa so tudi 251 talcev, od katerih jih 116 še vedno ostaja ujetih v Gazi, medtem ko jih je 41 po navedbah izraelske vojske mrtvih, navaja AFP.