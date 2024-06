Vsa obvestila se nanašajo na domnevne kršitve volilnega molka v zvezi z evropskimi volitvami, so zapisali na inšpektoratu za notranje zadeve. Na podlagi prejetih obvestil obravnavajo tri zadeve, za katere obstaja sum kršitve volilnega molka. Gre za sporno objavo na družbenem omrežju, politično propagando z deljenjem letakov v času volilnega molka in sporno vsebino na televiziji, so še pojasnili.

Volilni molk traja do nedelje do 19. ure. Prijave domnevnih kršitev volilnega molka sprejema dežurna služba ministrstva, in sicer dežurna služba inšpektorata za notranje zadeve danes do 19. ure in v nedeljo od 7. do 19. ure na telefonski številki 080 21 13, Operativno-komunikacijski center Generalne policijske uprave pa od danes od 19. ure do nedelje do 7. ure na telefonski številki 080 12 00, so zapisali na inšpektoratu in ministrstvu.