Tako je nastal zastoj na štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani, kjer zamuda znaša več kot pol ure. Prav tako je zastoj na regionalni cesti med Krtino in Domžalami.

Hkrati poročajo o zastojih na ljubljanski zahodni in južni obvoznici iz smeri Kosez in Viča proti Primorski ter na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, pa tudi na cestah Seča-Strunjan in Šmarje-Koper. Zastoj je v obe smeri tudi na regionalni cesti Vrhnika-Logatec pri industrijski coni.