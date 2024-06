Petintridesetletna Šutej, dobitnica štirih medalj z velikih tekem v zadnjih letih, bi branila bronasto medaljo s prejšnjega EP pred dvema letoma v Münchnu. Poškodovala se je v nedeljo na treningu. Pri prijemu palice je zgornja roka zdrsnila in vrh palice se ji je zarinil v mišico na roki. Udarec je pustil posledice, vendar na srečo, kot je sporočil vodja slovenske ekipe Lado Mesarič, le z nekoliko oteklo modrico in ni bilo natrganin. Tako je prišla v Rim v boj za medalje, vendar je morala nastop odpovedati. Šutej si je na prejšnjem EP v Nemčiji na ogrevalnem skoku s sprinterico porezala dlan. Oskrbeli so jo in kljub velikemu pritisku in stresu je potegnila iz sebe vse ter prišla do medalje. Šele po tekmi je dobila devet šivov.

Leta 2022 je osvojila dve medalji, marca najprej bron na svetovnem dvoranskem prvenstvu v Beogradu, bila pa je še četrta na SP julija v Eugenu v ZDA. Nekdanja mladinska svetovna prvakinja (2006) je dve srebrni medalji osvojila še na dvoranskih EP, prvo leta 2021 v poljskem Torunu, drugo lani v Istanbulu.

V prvem krogu na 400 m bo danes ob 12.03 tekel Rok Ferlan ter si skušal zagotoviti nedeljski polfinale ob 20.38. Tri slovenske predstavnike čakajo danes večerni polfinalni nastopi. Ob 20.12 bo na 100 m ovire tekla Nika Glojnarič, ob 20.38 na 110 m ovire Filip Jakob Demšar, ob 21.10 pa na 100 m Anej Čurin Prapotnik. Nedolgo zatem bodo v vseh teh treh disciplinah sledili še finalni nastopi.