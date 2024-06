Kondorjev Ikaro je prvič zapela tudi v slovenskem jeziku. To je tudi prvi ikaro v slovenščini, Beli orel, kar predstavlja izredno zahtevnost. Pela je tudi ikaro Mia Pari Ashombano, ki pomeni zdravi moje telo, odnesi vse slabo in spremeni v dobro. »Večinoma so besedila ikarov v Shipibo jeziku. Gre za Picaflorsito, pesem kolibriju, ki predstavlja radost, zdravje in dobro misel ter ljubezen, ki se prenaša z znanjem kolibrija iz generacije na generacijo. Zadnja leta delam na tem, da bi Ikare poslovenila in vesela sem rezultata,« je dejala Gaia Asta, ki je do sedaj posnela že 15 ikarov, od tega sta dva v shipibo jeziku, ostali so v španščini in quechua in ter v sanskritu, ker so vse to tudi naše korenine.

Kot drugi novi ikaro, predstavljen nedavno, pa je Zmajev ikaro, ki je bil narejen prav za letošnje Zmajevo leto. Poje o tem, da zmaj razširi svoja krila in poleti svobodno do vseh kotičkov, ki še potrebujejo zdravljenje.

V večer šamanske glasbe z zvoki pravih šamanskih pesmi iz Amazonije in Gainih avtorskih zdravilnih pesmi so zbrane na čuten večer popeljali svetli vokal Gaia Asta, vrhunski šaman s šamanskim bobnom Alan Asta in šaman s piščalmi Luka Lešnik ob spremljavi glasbenika Aleksandra Kozmič. Obiskovalci so se ob pitju obrednega kakava lahko prepustili meditaciji ter tako pobliže spoznali in pokukali v svet ikarov, ki so namenjeni zdravljenju.

»Zdravilni ikari prinašajo v posameznika notranji mir, omogočajo mu začutiti ljubezen v vseh odnosih in sprožijo nenasilno komunikacijo. Vsi nosimo v svoji genetiki (veliko) negativnih izkušenj, tragedij in žalosti. Zdravilni ikari nas vzpodbujajo k temu, da obudimo svoje sočutje in izstopimo iz prepričanj, ki so nam jih nehote predali predniki. Zdravljenje se začne znotraj nas, pri naših čustvih, mislih ter raste skozi oblikovanje zdravih in lepih odnosov. Poglobitev vase vam lahko omogoči, da ne sledite več negativnim čustvom, kot so jeza, žalost, sovraštvo, ljubosumje, nevoščljivost, ampak se lahko odprete in v ospredje postavite pozitivna čustva in ljubezen,« je zaupala Gaia Asta.