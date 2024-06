V ukrajinskih napadih v Lugansku in Hersonu po ruskih navedbah ubitih 26 ljudi

V ukrajinskih napadih na dele regij Lugansk in Herson, ki so pod ruskim nadzorom, je bilo včeraj ubitih 26 ljudi, še več deset ljudi je bilo ranjenih, so sporočile tamkajšnje proruske oblasti. V enem od napadov naj bila uničena trgovina v vasi Sadove na jugu regije Herson, v kateri je bilo »veliko število« ljudi.