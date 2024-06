Voznik tovornega vozila je v petek na Razlagovi ulici pri vključevanju v promet trčil v peško, ki je prečkala cestišče, čemer je peška utrpela lahke telesne poškodbe. Voznik tovornega vozila je pristopil do peške in ji nudil pomoč, po pogovoru z njo pa odpeljal, so sporočili z mariborske policije.

Zaradi razjasnitev okoliščin prometne nesreče voznika tovornega vozila in morebitne očividce naprošajo, da se zglasijo na policijski postaji na Vošnjakovi 1 ali pokličejo na telefonsko številko 02 220 86 30, interventno številko policije 113 ali anonimno številko policije 080 1200.

Druga nesreča se je zgodila na avtocesti izven naselja Slivnica. V trčenju je bil udeležen voznik črnega Volkswagnovega tourana, za drugega voznika in vozilo pa policija nima podatkov.

Voznika neznanega osebnega avtomobila in morebitne očividce prometne nesreče prosijo, da pokličejo na telefonsko številko 02 450 20 30, interventno številko policije 113 ali anonimno številko policije 080 1200 oz. se zglasijo na postaji prometne policije Maribor na Ptujski cesti 117.