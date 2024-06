Pri Canon Adria so v sodelovanju z Zvezo društev slepih in slabovidnih Slovenije z reliefnimi natisi, zvočnimi opisi in brajico oživili osupljive fotografije priznanih svetovnih fotografov, med njimi slovenskega športnega fotografa Sama Vidica, ki je ovekovečil parašportnika Darka Đurića med plavanjem. Razstava je namenjena tudi dobro videčim, saj lahko drugače doživijo fotografijo in s simulacijami različnih okvar vida bolje razumejo izkušnjo slabovidnih.

Ko nedostopno postane dostopno

V Sloveniji ima hudo okvaro vida od osem do deset tisoč ljudi, resnejše okvare celo do 40 tisoč ljudi. V svetovnem merilu ima neko obliko okvare vida vsaj 2,2 milijarde ljudi,[1] za katere je bila doslej fotografija večinoma nedostopna izkušnja. Namen inkluzivne razstave »Nevidni svet«, je omogočiti doživljanje fotografije tudi slepim in slabovidnim, dobro videčim pa obogatiti izkušnjo in približati svet slepih in slabovidnih.

Z inkluzivnim oblikovanjem je izkušnja boljša za vsakogar, saj razširi spekter čutil, s katerimi lahko občutimo razstavo. Družba Canon z reliefnimi natisi, otipljivim tiskom in napisi v Braillovi pisavi že vrsto let približuje umetnost slepim in slabovidnim v galerijah in muzejih po svetu.

Osupljive fotografije priznanih svetovnih fotografov

Razstava »Nevidni svet«, ki je pred prihodom v Ljubljano gostovala v Londonu, predstavlja dela svetovno priznanih fotografov in Canonovih ambasadorjev z vsega sveta, vključno s slovenskim športnim fotografom Samom Vidicem. Med avtorji fotografij so tudi večkrat nagrajeni južnoafriški fotoreporter Brent Stirton, priznan brazilski fotoreporter Sebastião Salgado, nigerijska fotoreporterka Yagazie Emezi in Pulitzerjev nagrajenec, fotoreporter Muhammed Muheisen.