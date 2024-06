#intervju Kristjan Čeh, evropski prvak v metu diska: Vse sem izpolnil tako, kot sem si zadal

Dolga je bila pot novega evropskega prvaka v metu diska Kristjana Čeha mimo novinarskih televizijskih, radijskih in tiskanih novinarjev. Ko je prišel do slovenskih poročevalcev, se je sprostil in nasmehnil, adrenalin mu je povsem popustil. Ne za dolgo, saj ga je že čez 20 minut čakala podelitev kolajn, ko je v olimpijskem parku v Rimu odmevala Zdravljica, ki je na evropskih prvenstvih donela tretjič doslej, potem ko sta zlati kolajni pred rimsko pravljico osvojili skakalka v višino Britta Bilač leta 1994 v Helsinkih in Jolanda Čeplak v teku na 800 m leta 2002 v Münchnu.