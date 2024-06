Poroka je potekala v jezuitski cerkvi, veselo pa je bilo tudi po poroki. Zaigrali so inštrumenti, Rod Stewart, ki trenutno koncertira po Evropi in se je kot oče ženina seveda udeležil poroke, pa je po pisanju Dubrovačkega dnevnika zapel. Pravo presenečenje za mladoporočenca je bil sicer prihod hrvaškega pevca Petra Graša, ki je zapel ženinu in nevesti, kar naj bi ju spravilo celo v jok. »Bilo je res čudovito in zelo čustveno, Nicole je bila šokirana, ko me je zagledala. Srečen sem, da sem lahko na njun poseben dan prinesel takšno veselje in srečo,« je dan po poroki za hrvaške medije povedal Petar Grašo. Po cerkvenem obredu sta mladoporočenca pozirala s svojo družino, nato pa so se vsi odpravili na trdnjavo Lovrijenac, kjer je bilo poročno slavje.