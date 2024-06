Poudaril je, da dela pri kompleksnih projektih ter da je do denarja, slave in vpliva v Evropi prišel zaradi ameriške mentalitete, medtem ko so Balkanci veseli, če nič ne delajo in pijejo kavo. »Moja ameriška mentaliteta mi je prinesla slavo, denar in vpliv na drugi celini, kjer lahko premagam svojo konkurenco, nikoli pa ne morem imeti miru ali zadovoljstva. Ameriška mentaliteta me spodbuja, da premikam meje v neskončnost, Balkanci pa medtem veselo pijejo kavo v kavarni in si mislijo: hvala bogu, da to nisem jaz.«

Njegov odnos do Balkana je užalil sledilce, ki so vse to komentirali z besedami, da je na Balkanu veliko ljudi, ki trdo delajo, a niso bogati kot Američani. Zaradi kritik je Reid nato hitro objavil še eno razglabljanje, v katerem je dejal, da Balkanci cenijo družino in prijatelje bolj kot delo, medtem ko je pri Američanih obratno. »Veliko ljudi me je narobe razumelo. Po njihovem mnenju naj bi rekel, da so Balkanci leni, a nisem mislil tako. Imajo le drugačne prioritete, na kar se težko navadim,« je pojasnil.