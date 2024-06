Jelena je po podelitvi medijem povedala, da ji to priznanje veliko pomeni in da je vesela, da je bil njen trud prepoznan. Da je regionalna zvezda, dokazuje njena zadnja turneja, ki se je začela leta 2022 v zagrebški Areni, nadaljevala lani v beograjski Areni in v Novem Sadu, letos pa v Skopju, Zadru in Sarajevu, ker se bo 2. novembra v dvorani Zetra tudi končala.

»Zelo se veselim koncerta v Sarajevu, v tem mestu je toliko čudovitih ljudi, vsi so topli in odprti, zelo podobni nam iz Splita. Priredili bomo res čudovit šov, to bo čustven koncert iz več razlogov; eden od njih je ta, da v Sarajevu nisem bila 12 let. Poleg tega je ta koncert zadnji na turneji,« je dejala, organizatorji pa so obljubili spektakel z zahtevno pirotehniko, ognjenimi topovi, kostumi in privlačno koreografijo. Slednjo bo pripravil slovenski plesalec in koreograf Žiga Sotlar, ki je zaslovel leta 2010 v prvi sezoni šova Slovenija ima talent, zdaj pa ustvarja koreografije za največje balkanske zvezde.