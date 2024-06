»Že prvi dan, ko sem prisegel v parlamentu, sem rekel, da se bom držal ustave in se posvetil opravljanju svoje dolžnosti. Od tiste minute do konca svojega življenja bom delal izključno v dobro Hrvaške. Na čelu ministrstva bom delal po svojih najboljših močeh,« se je Habijan takrat med drugim odzval na predsednikove izjave, ki so zbudile kritike LGBT-skupnosti in javnosti nasploh. Habijan je lani javno priznal, da je srečno zaljubljen, a se je stanje glede na njegove izjave za Story očitno spremenilo. Na vprašanje, ali ljubezen še traja, je namreč na kratko odgovoril: »Ne.« Potem pa je dodal, da zasebno in poslovno življenje usklajuje tako, da nima zasebnega življenja.

Nekoliko več je spregovoril o življenju po imenovanju za ministra. Dejal je, da se, čeprav je minister, trudi ostati na trdnih tleh. »Sem isti Damir, kot sem bil pred dvema letoma, tremi leti, desetimi leti, to je moj načrt,« je pojasnil. Habijan je na dogodek prišel oblečen v črne hlače in belo majico, ki se je ujemala s supergami. V reviji Story pa so zapisali, da je bil kot vedno prijazen in dobro razpoložen.