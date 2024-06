Nacionalka ugaša luči

Ko so se v četrtek zvečer ugasnili reflektorji po zadnjem soočenju kandidatov za evropske poslance na nacionalki, je marsikdo v sebi izrekel le eno željo: prosim, ne prižgite se nikoli več. Koncept nacionalne televizije se je dokončno izpel. Vse skupaj je le še zapolnjevanje prostora, izpolnjevanje nekih nenapisanih obvez in čakanja, da se zgodi čudež. Čudežev pa od nikoder. Nacionalka kot neki anemični subjekt čaka, da res kdo ugasne zadnjo luč in reče adijo. Vmes pa odstopi član uprave Simon Kardum pa šef uprave Zvezdan Martič in nesrečniki v programskem svetu govorijo neumnosti. Res je bedarija na kvadrat, če misliš, da boš z ljudmi, ki so nekaj desetletij navajeni delati po enem kopitu, naredil radikalni preboj, salto mortale in zapeljal nacionalkino kompozicijo v drugo smer. Vlak je že zdavnaj zapeljal na slepi tir in mu ni pomoči.