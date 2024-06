Po Briti Bilač v skoku v višino leta 1994 v Helsinkih in Jolandi Čeplak v teku na 800 m leta 2002 v Münchnu je Slovenija na evropskih prvenstvih v atletiki osvojila tretjo zlato kolajno v zgodovini. Za rimsko pravljico je na olimpijskem stadionu poskrbel najboljši slovenski atlet Kristjan Čeh, ki je konkurenco v metu diska premagal z daljavo 68,08 m ter naslovu svetovnega prvaka izpred dveh let dodal še naziv najboljšega Evropejca. Za izjemni uspeh je 25-letni Ptujčan na drugem mestu premagal Avstrijca Lukasa Weisshaidingerja ter bronastega Mikolaša Alekno, ki je letos izboljšal svetovni rekord in je veljal za prvega favorita. Toda napadu izjemnega Slovenca tokrat 21-letni Litovec ni bil kos.

Slovenec je finale začel, kot si je po kvalifikacijah le želel, saj si je z daljavo 66,59 m zagotovil mirno nadaljevanje ter bil v vodstvu, ki mu ga je v drugi seriji za kratek čas prevzel Alekna. Čeh mu je odgovoril z 68,08, najboljšemu dosežku pa se je najbolj približal v peti seriji (67,93 m) in zadnji (68,05). Na drugo mesto se je v peti seriji presenetljivo prebil Lukas Weisshaidinger (67,70), ki je z zmagovalnega odra izpodrinil aktualnega olimpijskega prvaka Šveda Daniela Stahla.

V dopoldanskih kvalifikacijah je Kristjan Čeh v drugi kvalifikacijski skupini vrgel 65,64 m, kar je bilo sicer 36 cm manj od norme, a je Ptujčan končal tekmovanje ter se po prvi seriji mimo poročevalcev odpravil proti hotelu. »Z metom sem zelo zadovoljen. Zelo je bilo vroče, zato so bile tudi daljave krajše. S tega stališča je imela prednost prva kvalifikacijska skupina, ki je tekmovala v nekoliko hladnejših razmerah,« je sproščeno pojasnil Kristjan Čeh ter dejal, da bo pred prihodom na večerni finale pojedel steak ter da popoldan gotovo ne bo zaspal, saj ima v sebi preveč adrenalina.

V finalu z Davidom Guetto

Dopoldanski del prvega tekmovalnega dne je bil za Slovenijo izjemno uspešen. Svoje delo so poleg Kristjana Čeha v kvalifikacijah brezhibno opravili še Nika Glojnarič in Filip Jakob Demšar, ki sta se uvrstila v polfinale sprinta čez ovire, ter Neja Filipič, ki se je uvrstila v nedeljski finale v troskoku. Ta bo v nedeljo ob 21.04. Za izpolnjen cilj sta močno trepetali atletinji, medtem ko je bil Demšar zelo prepričljiv. Nika Glojnarič je po srečnem razpletu priznala, da se je celo bala, da bo prejela rdeči karton zaradi prehitrega starta. »Malce sem trznila pred startnim strelom. Ko sem slišala drugega za razveljavljen start, sem kar cepetala in čakala na diskvalifikacijo. K sreči je bila še hitrejša od mene Poljakinja, ki je bila sicer favoritinja v naši skupini, tako da sem prejela še eno priložnost in jo izkoristila. Vesela sem, da sem izpolnila osnovni cilj,« je priznala Brežičanka, ki je v teku na 100 m z ovirami s časom 13,21 dosegla deseti čas kvalifikacij, medtem ko je v polfinale napredovalo najhitrejših enajst atletinj.

Pri Neji Filipič je kazalo, da bo drugo prvenstvo zapored končala v kvalifikacijah, saj sta se ji prva dva kvalifikacijska nastopa povsem ponesrečila. V tretjem je pokazala zmagoviti značaj ter brez dotika odrivne deske skočila 13,98 m, kar je zadostovalo za deseto daljavo kvalifikacij. »Samozavesti imam na pretek, težava pa je bila, ker sta mi jo prva skoka vzela. Bilo je zelo stresno. Ponosna sem, da sem kvalifikacije zaključila tako, kot je treba. Potrebovala sem veliko časa, da sem se prilagodila na deske, ki so me v prvih dveh skokih, kot pravimo, 'pojedle'. Veselim se nastopa v finalu, kjer bom naredila vse, da bom imela šest skokov,« je navdušeno pripovedovala Neja Filipič, ki bo v Rimu tekmovala tudi v skoku v daljino. Dodala je, da je imela posebno motivacijo na tribunah, kjer jo je spremljala vrtčevska prijateljica, s katero je šla pa nastopu na kavo. Ali bo za Kristjana Čeha navijala na stadionu ali v hotelu, okrog poldneva še ni vedela, saj je odgovorila, da je imela vse načrte v Rimu zaenkrat naravnane le na kvalifikacije v troskoku. »Dokazala sem, da lahko skočim vsaj 14,20 m, kar po mojem mnenju ne bo dovolj za osvojitev kolajne. V finalu se bom skušala 'naskakat', se vsaj približati osebnemu rekordu, med skoki pa bom poslušala Davida Guetta, in sicer The world is mine.«

Konec tedna številni slovenski nastopi

Filip Jakob Demšar je bil s časom 13,67 na 110 m z ovirami izjemno zadovoljen, potem ko je dosegel četrti čas kvalifikacij ter se prepričljivo uvrstil v polfinale. »V celoti mi je uspel super tek. Naredil sem nekaj napakic, ki se v športu vedno najdejo. Nisem ljubitelj dopoldanskih tekov, zato sem še toliko bolj vesel, da mi je uspelo,« je bil zadovoljen Filip Jakob Demšar. Odličen slovenski dan v Rimu sta v večernih potrdila Anej Čurin Praprotnik, ki se je s časom 10,34 z desetim časom uvrstil v polfinale sprinta na 100 m, Lia Apostolovski pa se je v skoku v višini s 189 cm kot osma uvrstila v jutrišnji finale.

Danes bo tekmovalo pet slovenskih atletov. V dopoldanskih kvalifikacijah bosta svoje znanje kazala skakalka ob palici Tina Šutej (ob 10.40) in Matic Ian Guček na 400 m z ovirami (ob 11.45), Niko Glojnarič (ob 20.12), Filipa Jakoba Demšarja (ob 20.38) in Aneja Čurina Praprotnika (ob 21.10) pa čakajo polfinalni nastopi. V nedeljo dopoldan se bosta v polmaratonu merila Primož Kobe (ob 9. uri) in Anja Fink (ob 9.30) ter Andrej Skočir na 200 m (ob 11.50) in Agata Zupin na 400 m ovire (ob 12.40). V večernem finalu bosta nastopili Lia Apostolovski (ob 20.30) in Neja Filipič (21.04).

Finalni rezultati, moški, disk: 1. Čeh (Slo) 68,08, 2. Weisshaidinger (Avs) 67,70, 3. Alekna (Lit) 67,48, ženske, hoja na 20 km: 1. Palmisano 1,28:08, 2. Trapletti (obe Ita) 1,28:37, 3. Oljanovska (Ukr) 1,28:48, mešana štafeta 4x400 m: 1. Irska 3:09,92, 2. Italija 3:10,69, 3. Nizozemska 3:10,73.