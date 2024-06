Ministri iz Republike Srbske so soglasje za glasovanje državljanov treh držav na njihovih veleposlaništvih v BiH blokirali zaradi podpore Slovenije, Poljske in Bolgarije resoluciji ZN o genocidu v Srebrenici. Potem ko vlada BiH ni dosegla dogovora, ki bi omogočil, da bi državljani Slovenije, Poljske in Romunije glasovali na veleposlaništvih svojih držav, sta se po poročanju Radia Slobodna Evropa tudi veleposlaništvi Romunije in Poljske v Sarajevu odločili, da bosta svojim državljanom omogočili glasovanje brez soglasja BiH. Po podatkih slovenskega notranjega ministrstva je sicer za evropske volitve v posebni volilni imenik vpisanih 1977 volilnih upravičencev – slovenskih državljanov s stalnim prebivališčem v Bosni in Hercegovini.