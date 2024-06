Ob svojem tridnevnem obisku v Franciji ob 80-letnici izkrcanja v Normandiji se je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski včeraj pogovarjal z ameriškim predsednikom Joejem Bidnom, ki se mu je opravičil, ker so ZDA več mesecev zamujale z vojaško pomočjo Ukrajini. »Ne bomo vam obrnili hrbta,« je rekel Biden, ki pa mu trenutno ne kaže najboljše pred novembrskimi predsedniškimi volitvami proti Donaldu Trumpu. Biden je imel nato popoldne govor v Normandiji, kjer je izpostavil branjenje demokracije. »Ta od nas zahteva najtežje: da verjamemo, da smo del nečesa večjega od nas samih,« je rekel. Biden ostaja v Franciji, kjer bo danes začel državniški obisk.

Macron pošilja letala mirage

Zelenski se je včeraj sestal tudi z Emmanuelom Macronoma, ki je obljubili dobavo letal mirage 2000-5 Ukrajini. Ta sodijo med najboljša vojaška letala. Dejal je, da se bodo poleti v Franciji začeli uriti ukrajinski piloti za letenje v letalih mirage, po neuradnih poročilih pa to že počno. Najbrž bo Ukrajina letala lahko uporabila šele prihodnje leto.

Dopoldne je imel Zelenski govor v francoski nacionalni skupščini in med drugim dejal: »Živimo v času, ko Evropa ni več celina miru. (…) Cela mesta so porušena, vasi požgane. (…) Danes je tarča Ukrajina, jutri bodo druge države, baltske, Poljska, Balkan. (…) Ali lahko Putin zmaga v tem boju? Ne, saj mi nimamo pravice, da ga izgubimo.« Zatem se je Franciji zahvalil za pomoč, ki pa je bila doslej denimo štirikrat manjša od nemške.

Bojazen pred ruskim delovanjem v Franciji

Putin je nedavno izjavil, da so v Ukrajini že francoski vojaški inštruktorji za urjenje ukrajinske vojske in da so že utrpeli hude izgube. Najbolj ga moti, da so zahodne države v zadnjih tednih dovolile ukrajinske napade na Rusijo z zahodnim orožjem. Napetosti med Parizom in Moskvo so vse hujše, deloma tudi zaradi Afrike, kjer Rusija počasi izpodriva Francijo, Putina pa tudi moti, da Macron dopušča možnost napotitve Natovih vojakov v Ukrajino.

V Parizu se bojijo, da je Putin že prešel na organiziranje sabotaž v Franciji in ugrabljanje Francozov v Rusiji. Cilj naj bi bila predvsem širitev strahu po Franciji. V ponedeljek je francoska policija aretirala 26-letnega rusko-ukrajinskega državljana v hotelu pred enim od pariških letališč, potem ko se je del eksploziva, ki ga je imel pri sebi, aktiviral v njegovi hotelski sobi. V Moskvi so na to aretacijo odgovorili tako, da so z obtožbo vohunstva zaprli 48-letnega Francoza Laurenta Vinatierja in posnetke aretacije objavili na spletu. Vinatier si je od leta 2014 v okviru neke švicarske nevladne organizacije prizadeval za ohranjanje stikov med rusko in ukrajinsko stranjo konflikta, očitno s privolitvijo ruskih oblasti, ki so mu doslej brez težav podaljševale vizum. Menda pa je zdaj Vinatier podobno kot nekaterih zaprti ameriški novinarji postal talec, s katerimi si bo Rusija krepila svojo pogajalsko pozicijo. Najbrž ni pametno, da so nekateri francoski poročevalci še v Rusiji, v Parizu pa se bojijo tudi sabotaž med olimpijskimi igrami.

Prav tako ni pametno, da Macron na ves glas razglaša, da bo poslal vojaške inštruktorje v Ukrajino. Ruski režimski mediji zdaj trdijo, da so francoski vojaki že v Ukrajini. Pred francoskim veleposlaništvom v Moskvi pa so plakati, ki pozivajo Francoze, naj ne ponovijo napake iz preteklosti in naj se francoski vojaki, ki se borijo na strani Ukrajincev, predajo ruski vojski. Na teh plakatih je fotografija znanega poveljnika francoske SS-divizije Karla Velikega, ki jo je v bitki za Berlin aprila 1945 uničila Rdeča armada.